Ekonomi Fatih ve Kanuni ile bir araya gelecek Yavuz sondaj gemisi Karadenizdeki görevine hazırlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fatih ve Kanuni ile bir araya gelecek: Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki görevine hazırlanıyor

Karadeniz'deki ilk görevi için İstanbul'a gelerek demirleyen Yavuz sondaj gemisinin Boğaz'dan geçişi için kule söküm işlemleri tamamlandı.

Haber Merkezi AA
Fatih ve Kanuni ile bir araya gelecek: Yavuz sondaj gemisi Karadenizdeki görevine hazırlanıyor
Yavuz sondaj gemisi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlandığı belirtilerek, "Kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı’ndan ayrılarak Yenikapı açıklarına demirledi. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yavuz, Boğaz geçişini gerçekleştirerek Karadeniz’e hareket edecek." ifadeleri kullanıldı.

GEÇTİĞİMİZ AY HAYDARPAŞA'YA YANAŞMIŞTI

Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı’na yanaşmıştı.

TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.

FATİG DE GÖREVE DEVAM EDİYOR

Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.

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