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Fenomen şirketlerine 'kayyum' atanabilecek

Fenomen şirketlerine 'kayyum' atanabilecek

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:001/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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TMSF.
TMSF.

TBMM'de kabul edilen yeni yasayla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yeni yetkiler tanımlandı. Sosyal medya fenomenleri ve suç örgütlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği netlik kazandı.

TMSF tarafından bu şirketlere beş yıl süreyle kayyım tayin edilecek. Şirket satılınca varsa borçları ödenecek, kalan miktar kamu bankasında nemalandırılacak. Suç gelirlerinin aklanması, terör ve devlete karşı suçların işlenmesinde 'kuvvetli şüphe ' görülmesi halinde şirket ve mal varlıkları için kayyum atanması kararı verilirse 5 yıl süreyle TMSF kayyım olarak atanabilecek. Şirketlerin genel kurul yetkileri, TMSF tarafından kullanılacak.

DİLAN POLAT ÖRNEĞİ

TMSF, bu şirketleri satabilecek ya da tasfiye edebilecek. Şirketler ile ilgili müsadere kararı verilmesi halinde satışlar TMSF tarafından yapılacak. Yapılan düzenleme Engin ve Dilan Polat olaylarındaki gibi suç TCK'nın 'suç gelirlerinin aklanması' maddesi kapsamında işleniyorsa şirket ve mal varlıklarına TMSF kayyım olarak atanabilecek.




#Kayyum
#TBMM
#Fenomen
#TMSF

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