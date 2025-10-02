FINEXT programı Türkiye'yi bölgesel fintek merkezi olmanın ötesine geçirmeyi hedefliyor

Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, FINEXT programı kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sorular

1-) FINEXT programı nedir? Bu program girişimcilere hangi alanlarda destek sağlamayı hedefliyor ve bu destekler yenilikçi fikirlerin ticarileşmesine katkısı nasıl olacak?

FINEXT, Türkiye’nin finansal teknolojiler alanında küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan, 14 hafta süren bir hızlandırma programıdır. Burada girişimcilere yalnızca finansal destek vermekle kalmıyor; mentorluk, bilgi paylaşımı, teknolojik altyapı, bulut hizmetleri ve yatırımcılarla doğrudan buluşma fırsatları sunuyoruz.

En önemli hedefimiz, gençlerin fikirlerini ürüne dönüştürmelerine destek olmak. Program sayesinde girişimler iş modellerini geliştiriyor, ürünlerini olgunlaştırıyor ve yatırım süreçlerine hazırlanıyor. Böylece projeler kısa sürede somut hale geliyor, ölçeklenebilir oluyor ve uluslararası pazarlarda kendine yer bulabiliyor.

2025 FINEXT hızlandırma programına önemli yenilikler kattık. Türkiye’de bir ilk olarak open PoC hizmetini girişimcilere sunuyoruz. Böylece girişimler fikirlerini gerçek senaryolarda test ederek hem ürünlerini daha hızlı geliştirecek hem de yatırımcı karşısında çok daha güçlü durabilecek. Ayrıca finalistlere sağladığımız bulut desteği, girişimcilere hem ücretsiz kullanım imkânı hem de ciddi maliyet avantajı sunuyor.

Bunlara ek olarak, finale kalan yeni kurulmuş girişimcilere kuluçka alanımızda bir yıl ücretsiz yer imkânı sağlıyoruz. Bu yenilikler girişimcilerin yalnızca fikir üretmelerini değil, sahada güçlü adımlar atmaları için de fırsat yaratıyor.

2-) Programa kabul edilen girişimler veya projeler hangi kriterlere göre seçilecek?

Aslında çok net: Biz yalnızca iyi bir fikir aramıyoruz. O fikri hayata geçirecek azim, vizyon ve kararlılığı da görmek istiyoruz. Ekibin tutkusuna, projenin ölçeklenebilirliğine ve uluslararası pazarlarda karşılık bulma ihtimaline büyük önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki; doğru fikir doğru ekiple birleştiğinde başarı çok daha hızlı geliyor.

Seçim sürecinde özellikle şu kriterlere bakıyoruz:

• Projenin yenilikçi yönü ve Pazar durumu,

• Projenin global pazarlarda rekabet edebilme potansiyeli,

• Teknolojik yenilik getirme gücü (yapay zekâ, blockchain, dijital ödeme sistemleri vb.),

• Toplumsal ve ekonomik katkı,

• Yatırım alabilirlik ve ölçeklenme hızı,

• Ekip uyumu ve kararlılığı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk FINEXT’e 60’ın üzerinde başvuru yapılmıştı. Geçen yıla kıyasla bu yıl çok daha geniş bir katılım öngörüyoruz. Finansal alanda fikri veya projesi olan herkesi FINEXT’te aramızda görmek bizi heyecanlandırıyor.

3-) Bu programın Türkiye’de girişimcilik ekosistemine ve finansal teknolojilerin gelişimine uzun vadede ne tür etkiler yaratması bekleniyor?

Biz FINEXT’i sadece bir hızlandırma programı olarak değil, Türkiye’nin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Uzun vadede girişimcilik kültürünü daha da güçlendirecek, gençlere kendi projelerini hayata geçirme cesareti verecek.

Türkiye’nin finansal teknolojilerde yenilikçi çözümler üretme kapasitesi artacak. Dijital ödeme sistemlerinden blockchain çözümlerine kadar birçok teknolojinin ülkemizden çıkacağına inanıyoruz. Nitekim geçtiğimiz yılın birincisi Magic Pay, FINEXT sonrası globalde önemli yatırımlar aldı. Bu, programın girişimlere ne kadar güçlü bir ivme kazandırdığının somut bir örneği.

2025’te programı tamamen global başarı üzerine kurguladık. Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri’nde yürüttüğümüz tanıtımlarla girişimlerimizi uluslararası yatırımcılarla buluşturuyoruz. Böylece Türkiye, bölgesel bir fintek merkezi olmanın ötesine geçerek küresel arenada da adını duyuruyor. Bu süreçte en büyük destekçilerimizden biri olan Halkbank da girişimcilere önemli katkılar sağlıyor.

Dijitalpark Teknokent olarak bugün 300’e yakın irili ufaklı start-up’a ev sahipliği yapıyoruz. Yıllık ciromuz 100 milyon Euro’yu aşmış durumda. Sadece ihracat rakamlarına baktığımızda ise, 2024 yılında 25 milyon Euro’nun üzerinde ihracat kapasitesine ulaşarak yeni nesil bir teknopark olduğumuzu ortaya koyduk. FINEXT de bu güçlü ekosistemin önemli bir parçası olarak girişimcilere değer katmaya devam ediyor.

4-) Girişimci gençlere hangi önerilerde bulunmak istersiniz?

“Girişimcilik yolculuğu zorlu ama bir o kadar da heyecan verici bir süreçtir. Gençlere en büyük tavsiyem, cesur olmaları ve fikirlerine güvenmeleridir. Çünkü büyük başarıların ardında daima hayal kurma cesareti vardır.

Şunu unutmamalılar: Başarılı bir girişim yalnızca güçlü bir fikirden ibaret değildir. Ekip uyumu, disiplin, sürekli öğrenme ve kararlılık başarıyı getirir. Zaman zaman başarısızlıklar olacaktır; bu çok doğaldır. Önemli olan ders çıkarabilmek ve pes etmeden devam etmektir.

Bir diğer kritik nokta ise global bakış açısıdır. Girişimler sadece yerel pazarı hedeflememeli; bölgesel ve uluslararası fırsatları da değerlendirmelidir. Türkiye, Avrupa–Orta Doğu–Asya arasında güçlü bir köprü konumunda. Gençler bu avantajı mutlaka kullanmalı.

Son olarak, işinizi yalnızca ekonomik değer üretmek için değil, topluma fayda sağlamak için de şekillendirin. Sürdürülebilir girişimler ancak toplumsal katkı sağladığında kalıcı olur. Biz Dijitalpark Teknokent olarak her zaman gençlerin yanında olacağız. Yeter ki hayal edin, cesur olun ve adım atmaktan korkmayın.”



