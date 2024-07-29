Fiş vermeyene de almayana da ceza

Vergi reform paketi, önceki gece TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Düzenlemeyle, e-fatura gibi gider beyanı göstermeyen işletmelere 10 bin ila 100 bin lira arasında ceza kesilebilecek. Gider pusulası, serbest meslek makbuzu, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken faturalar, işletme tarafından kesilmezse uygulanan cezanın miktarı katlanarak artacak. Alışverişlerinde fiş almayan tüketicilere kesilecek ceza miktarının alt limiti 5 bin, üst limiti 50 bin lira olarak belirlendi. İşletmelerin belgelerde yasada belirlenen kurala uymaması halinde kesilecek ceza tutarı da 40 bin liradan 100 bin liraya çıkarılacak.

FAZLA MESAİYE 145 LİRA ÖDEME

12 ay boyunca belirli aylık periyotlarla avukat, doktor gibi meslek gruplarının gelirleri ile gelir beyanları mercek altına alınacak. Yüzde 20'lik bir farkın bulunması halinde bu işletmelere para cezası uygulanacak. Denetlemelerde görev alacak Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurların vergi denetleme mesaisinin artmasından ötürü saat başına 145 lira fazla mesai alacaklar.

Emekli zammı 5 günde yasalaştı

Öte yandan, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenlemenin de bulunduğu 61 maddelik vergi paketi CHP'nin başını çektiği muhalefetin tüm engelleme çalışmalarına rağmen 5 günün sonunda yasalaştı. Düzenlemeyle emekli aylığı, 10 bin lira taban sınırında olan 1 milyon 610 bin emekliye yüzde 25 zam yapılacak. Maaşı 10 bin 1 lira ila 12 bin 499 lira arasında kalan 2 milyon 100 bin emekli de bu zamdan yararlanacak.

Bu hafta yürürlüğe girecek olan düzenlemenin 2024 yılı için 33,2 milyar lira maliyet oluşturması bekleniyor.







