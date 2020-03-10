Fiyat savaşı borsaları yaktı

Koronavirüsün ardından borsa ve para piyasalarına ‘petrol’ darbe vurdu. Haftanın ilk işlem gününde petrol üreticileri arasındaki anlaşmazlıkla oluşan paniğin etkisiyle dünya borsaları sert düştü. Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 endeksi yüzde 5.07 düştü. Şanghay Borsası'nda Birleşik Endeks yüzde 3.1 düşerken, Hong Kong Borsası'ndaki kayıp yüzde 4.23'ü buldu. Hindistan'da da Mumbai Sensex Endeksi yüze 5.17 geriledi. Avustralya'daki kayıp ise yüzde 7,40’lara ulaştı.

AVRUPA BORSALARI AYI PİYASASINA GİRDİ

Stoks 600 bankacılık endeksinde günlük düşüş sabah saatlerinde yüzde 8,39’a yükseldi. Almanya’da Dax Endeksi gün içinde yüzde 7,4, Euro Stoks 50 Endeksi’de yüzde 6,71, değer kaybetti. Stok Euro 600 endeksi ise yüzde 6,25 geriledi ve ayı piyasası bölgesine girmiş oldu. İngiltere’de de FTSE100 endeksi gün içinde yüzde 9,7 düşerek ayı piyasası bölgesine giren bir başka piyasa oldu. Polonya Varşova Borsası’da yüzde 6,8 düşüşle haziran 2016’dan bu yana en düşük seviyeye indi. ABD piyasalarında da oklar aşağıyı gösterdi. Açılışta hisseler yüzde 7’ye yakın değer kaybetti. Bunun üzerinde işlemlere 1 saat ara verildi. Aranın ardından tekrar açılan borsalarda kaybın önüne geçilemedi.

ORTA DOĞU’DA RENK KIRMIZI

Suudi Arabistan'da Tadawul endeksi güne yüzde 9.3 kayıpla başladı. Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco'nun hisselerindeki düşüş ilk açılışta yüzde 10'u buldu ve hisseler işleme kapatıldı. Sonraki açılışta ise kayıpların bir miktar telafi edildiği gözlendi. Katar Borsası yüzde 9.7 kaybettirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ADX Genel Endeksi yüzde 8.06 geriledi.

BORSA İSTANBUL’DA KAYIP YÜZDE 5,54

Benzer durum Borsa İstanbuL’da da gözlendi. Ancak düşüş diğer Avrupa ülkelerine göre az yaşandı. Güne 106 bin 539 puandan başlayan BIST 100’de gün içinde en düşük seviye 101 bin 995 oldu. Endeks gün sonunu ise yüzde 5,54 kayıpla 103 bin 524 puandan tamamladı. Uzmanlar sert düşen borsaların bağlı olduğu birçok ülkenin petrol ithalatçısı olduğunu söyledi. Petrol fiyatındaki düşüşün normalde bu ülkelerin ekonomileri için iyi sayılabileceğini belirten uzmanlar, “Ancak petrol fiyatlarındaki bu ani düşüş hem üretici ülkelerin hem de petrol şirketlerinin zorluk çekmesi anlamına geliyor” dedi.

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GÖZLER VERİLERDE

Almanya’da sanayi üretimi yeni risklerin gelmesinin ardından hemen önce Ocak ayında 2 yılın en güçlü artışını kaydetti. İmalat verisi yeni riskler ortaya çıkmadan önce sorunlu Almanya ekonomisinin verdiği ilk toparlanma sinyalleri oldu. Bu hafta yatırımcılar tüm dünyada para ve maliye otoritelerinin destek adımlarının ardından Avrupa’nın salgına karşı nasıl tepki vereceğine odaklanacaklar. Bir diğer yandan Avrupa Merkez Bankası da perşembe günü politika faizi toplantısını yapacak. Toplantıdan ne tür bir karar çıkacağı konusunda ise tahminler birbirini tutmuyor. Böyle bir ortamda birçok analist yorum yapmaktan çekiniyor. Yorum yapan analistlerde ise fikir birliği gözlenmiyor. Pacific Investment Management Co. (Pimco) küresel baş ekonomi danışmanı Joachim Fels, koronavirüs salgınının talep ve arzı düşürmesi ile ABD ve Avrupa’da teknik resesyon riskinin belirgin olduğunu söyledi.

TAHVİLDE TARİH YAZILIYOR

İngiltere’de 10 yıllık tahvil getirisi 11 baz puan düşüşle tarihinde hiç görülmemiş seviyelere indi. 10 yıllık ABD’de hazine tahvil getiri eğrisi ilk kez yüzde 1’in altına geriledi. 2 yıllık tahvil getirisi ise negatife döndü. Almanya ve İtalya 10 yıllık tahvil getiri makası ise 219 baz puan olarak kaldı. Almanya 10 yıllıklarda kayıp 0,85, İngiltere’de 0,12, Fransa’da yüzde 0,39 oldu. Türkiye’de ise tahvil cephesinde hikayenin daha iyi yazıldığı gözlendi.

RUBLE BÜYÜK DARBE YEDİ

Para birimlerinde günün kazananı yüzde 3 yükselişle Japon Yeni oldu. En büyük kayıp ise Ruble’de gözlendi. Dolar/yen 101,57 seviyesine kadar geriledi. Bu noktada avro/dolar paritesi 1,1495’e yükseldi. Pound/dolar da en yüksek 1,32 görüldü. Rusya dün tatildi. Ancak vadeli kontratlarda cumaya göre yüzde 8’lik doların rubleye karşı sert yükselişi gözlendi. Benzer yükseliş dolar Meksika pesosunda ve Norveç kronunda dikkat çekti.

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ÖNLEMLER ARKA ARKAYA GELDİ

AB borsalarında devre kesiciler devreye girdi. Fed ise gecelik ve vadeli repo ihale miktarlarını 12 Mart’a kadar 100 milyar dolardan en az 150 milyar dolara çıkardığını duyurdu. 10 Mart ve 12 Mart’taki 14 gün vadeli repo işlemlerinde miktar 20 milyar dolardan en az 45 milyar dolara yükseltildi. Açıklamada, artışların para piyasası baskılarından kaynaklanacak riski ortadan kaldırmak için yapıldığı kaydedildi.

Altın 7 yılın en yükseğinde

2012 aralık ayında 1702,45 doları gören altının onsu, emtialardaki çöküş sonrası önceki gün gece saatlerinde 1703,1 dolara kadar yükseldi. ABD altın vadelileri de yüzde 1.5 üzerinde yükseldi. 1703 dolara çıkan spot altın daha sonra 1670 dolar altına geriledi. Diğer metallerde de 2.5 ila 3 arasında gerileme görüldü. İç piyasada ise, gram altın fiyatı 330 liraya, çeyrek altın 540 liraya, Cumhuriyet altını da 2 bin 235 liraya yükseldi.