Fuzul Holding, yatırımlarını 2025’te de sürdürecek: Beş yılda 10 bin konut üretecek

2024 yılını yatırım yılı ilan eden Fuzul Holding, 2025’te inşaat ve finansta yatırımlarını genişleterek sürdürecek. Yıl değerlendirme toplantısında konuşan Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, 2024’ü çok iyi geçirdiklerini belirtti. Akbal, “2025 daha da iyi olacak. Yeni yatırımlarımızı devreye alacağız. Finans ve inşaat sektöründe büyüyoruz. Yenilenebilir enerjide de yatırım hazırlıklarımız var. Biraz ülkemizin gidişatını da gözlemliyoruz. 2025’te piyasadaki gelişmelere göre hayal ettiğimiz yatırımları devreye alacağız. GES tarafında sıfırdan yatırım yapmış olacağız. İlk etapta öz tüketime cevap verecek” dedi.

Fuzul Holding’in iki kuşak yöneticileri bir arada: Ayaktakiler (soldan sağa): Yusuf Akbal, H. Kübra Akbal Kuru, Furkan Akbal, Zahit Akbal Oturanlar (soldan sağa): Faruk Akbal, Zeki Akbal, Mahmut Akbal, Eyüp Akbal.

KREDİLER İKİNCİ YARIDA AÇILIR

“2025’in özellikle ikinci yarısında piyasalar daha da canlanacak. Rahatlayacak. Krediler açılacak” şeklinde konuşan Mahmut Akbal, “33 senede on binlerce insanı ev ve araba sahibi yaptık. Bunları sektörümüzde devlet güvencesi olmadığı dönemde yaptık. Tasarruf Finansman tarafında BDDK güvencesinin oluşmasında da isteği en yüksek şirkettik. Fuzul GYO dönüşümünü tamamlayıp 1 milyon 350 bin katılımcı ile halka arz ettik. 1,5 senede fiyatımız da 3,5 kat yükseldi. Ülkemizin krizlerde olduğu döneminde de taahhütlerimizi yerine getirdik. Kaslarımız güçlü, zor zamanlara alışığız” diye konuştu.

FUZUL TOPRAKTAN YILIN YILDIZI OLACAK

İnşaat sektöründe kendi projelerinin yanı sıra TOKİ, Emlak Konut, belediyeler ve yabancı ortaklarla projeler geliştirdiklerini anlatan Akbal, şöyle devam etti: “Hepsinde de taahhütlerimizi yerine getirdik. Fuzul Topraktan bu sene yıldız şirketimiz olacak. İmarlı ve değeri oluşacak yerleri alıyoruz. Yüzde 40 arsa maliyeti, yüzde 30 inşaat maliyeti yüzde 30 da müteahhit karı olur normalde. Topraktan modelinde Yüzde 30 müteahhit karını yüzde 10’a çekiyoruz. Yatırımcıya alırken yüzde 20 kazandırıyoruz. Bunu 60 aya yayıyoruz. Fuzul Topraktan için 2023 nadastı. 2024 ekme yılı oldu. 2025 ise biçme yılı olacak.”

TASARRUF SİSTEMİNİ SUİSTİMAL EDENLER OLDU

Fuzul Tasarruf tarafında BDDK’nın regülasyonlarına tabii olduklarını dikkat çeken Mahmut Akbal, “Bu işi suistimal eden çok şirket oldu ama bizim de sektörümüzün de isteği ile regülasyonlar oluştu. Yatırımcıyı imkanları ile biz sandık oluyoruz, parayı topluyoruz, ev sahibi yapıyoruz. Faiz düşükse de para değer kaybetmiyor, yine faiz yükü olmadan ama evin değerini de yitirmeden ev sahibi yapıyoruz. Rubikpara işimizi tamamlayan bir proje oldu. Merkez Bankası’ndan lisans aldık. Halihazırda BDDK, SPK ve Merkez Bankası şemsiyeleri altında, regülasyona tabiyiz. Bu süreçler bizi hızlı kurumsallaştırdı. 2025’te finans tarafında biraz daha yoğunluğu artıracağız” dedi.

3 ayda bir şantiye devreye alacağız

Fuzul Topraktan’ın kısa bir sürede önemli bir boşluğu doldurduğunu kaydeden Mahmut Akbal, “markalı konut üreticilerinin bir kısmı dibe vurdu, bir kısmı da lükse kaydı, üst segmente hitap eder hale geldi. Orta ve bir alt kesim için konut üretiminde son 2 yıldır ciddi boşluk oluştu. Bu kesime hitap edecek proje çalışmamız vardı. Fuzul Topraktan projesine 88 ünite ile başladık. 1 yıl gibi kısa sürede 8 ayrı projede 1644 üniteye ulaştık. 6 projenin satışı tamamlandı. Arsa satışları tamamlanan projelerimizde şimdi inşaatlarda başladı. 60 ayda insanlara topraktan girip ev sahibi olma imkanı veriyoruz. İlk proje teslimimiz 24 ay içinde olacak. Her 3 ayda bir yeni şantiyemiz devreye girecek” şeklinde konuştu. Akbal, 5 yılda 1,3 milyar avro yatırımla 10 bin konut üretmeyi hedeflediklerini de vurguladı.

Geçen yıl 100 bin yeni müşteri kazandık

Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da verimli bir yıl geçirdiklerini vurguladı. Piyasaların daraldığı, banka kredilerinin sıkıştığı bir yıl yaşandığını hatırlayan Eyüp Akbal, “Bu bizim için bir fırsat oldu. Orta ve bir altı gelire sahip hedef kitle portföyümüzde çoğunluğu oluşturmaya başladı. 100 bin yeni müşteri kazandık ve toplam ödeme yapan müşteri sayımız 80 binden 180 bine çıktı. Pik sezonumuzu yaşadık. Aylık 8 bin yeni müşteri kazanıyoruz. 70 şehirde 125 şubedeyiz. Bu sene 15 yeni büyük ilçede de yapılanacağız. Fuzul Tasarruf iyi ivme yakaladı. E-tapu gibi dijital uygulamalar da işlerimizi çok hızlandırdı. Teslimatlarımız da bu oranda arttı” dedi.







