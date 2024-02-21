Fuzul’den yeni nesil bankacılık uygulaması

‘Ödemenin Akıl Küpü’ mottosuyla elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Rubikpara, teknoloji alanındaki yatırımlarını hızlandırarak fintek sektörüne yeni bir soluk getirmek istiyor. Firma, mikro mimari üzerine inşa ettiği altyapısı ile para transferi, fatura ve QR ile ödeme gibi çözümleri de bir arada sunuyor.