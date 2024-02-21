Fuzul’den yeni nesil bankacılık uygulaması

‘Ödemenin Akıl Küpü’ mottosuyla elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Rubikpara, teknoloji alanındaki yatırımlarını hızlandırarak fintek sektörüne yeni bir soluk getirmek istiyor. Firma, mikro mimari üzerine inşa ettiği altyapısı ile para transferi, fatura ve QR ile ödeme gibi çözümleri de bir arada sunuyor.
MALİYETLERDE AVANTAJ SAĞLIYORUZ
Rubikpara Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbal, "İşletmelere sağladığımız birçok hizmeti tek noktada toplamamız ve kesintisiz hizmetimiz sayesinde maliyetlerde avantajlar sağlıyoruz. Sektörde ilk 5'te yer almayı, bu yılı 3.5 milyar TL işlem hacmi ve yüzde 6-8 pazar payı ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.