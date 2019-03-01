Ekonomi G-Shockdan Gorillaz müjdesi
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G-Shock Gorillaz ​ile yepyeni bir koleksiyona imza attı - G-Shock Saat Nedir?

G-Shock'dan Gorillaz müjdesi

1983’den bu yana 100 den fazla ülkede, 100 milyondan fazla saat satışına ulaşarak dünyanın rakipsiz en çok sevilen saat markası konumunda olan G-Shock, dünyaca ünlü Gorillaz ile yepyeni bir koleksiyonun daha yolda olduğu müjdesini verdi.

iLAN Yeni Şafak
G-Shock Gorillaz ​ile yepyeni bir koleksiyona imza attı.
G-Shock Gorillaz ​ile yepyeni bir koleksiyona imza attı.

2019 Temmuz Ayı’nda tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de satışa sunulacak olan bu yepyeni koleksiyonun lansmanı, 28 Şubat’ta basının ve markanın gönüllü elçileri Müjde UZMAN, Özge ÖZDER, Beste KÖKDEMİR, Tuan TUNALI, Hakan KÜTAHYA, Erman İŞTAHLI, Sinan GÜLERYÜZ, Yunus GÜNÇE, Ramil GULİYEV, Mert KILIÇ, Güray GÜRSEL başta olmak üzere, kalabalık bir davetli grubunun önünde Akmerkez’de gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl G-SHOCK, markanın 35. yıl kutlamaları kapsamında, dünyanın ilk ve en başarılı sanal müzik grubu GORILLAZ ile iş birlikteliği yapmıştı. Bu iş birlikteliği ile yenilikçi ve oldukça ünlü iki dünya devi, G-SHOCK’un klasik tarzının yeniden tasarlanmasını sağlamıştı. G-SHOCK’un yaratıcısı Bay IBE’nin ilk tasarımı olan DW5600’den esinlenerek oluşturulan ilk koleksiyonda, grubun her bir karakteriyle örtüşen birbirinden farklı dört modele yer verilmişti.

Dünya’da büyük ilgi uyandıran bu ilk koleksiyon, yepyeni bir koleksiyonun daha oluşmasını kaçınılmaz hale getirdi ve nihayet beklenen haber geldi! Birbirinden eğlenceli yarışmaların renk kattığı lansmanda, G-SHOCK Türkiye Satış Direktörü Muhterem LEVENT, 2019 Temmuz Ayı’nda piyasaya sunulacak yeni GORILLAZ Koleksiyonuyla da oldukça iddialı olduklarını dile getirdiler.

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