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Ekonomi

G20 zirvesinde kritik temas: Bakan Şimşek ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi. Yellen, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım" dedi.

09:27 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:29 - 29/02/2024 Perşembe
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile birlikte Brezilya'nın Sao Paulo kentimde G-20'nin toplantılarına katılacak.


ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında Şimşek ve Karahan ile görüştü.


Görüşmede, ikili ilişkilerin önemi vurgulanırken, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele ile bu kapsamda yaptırımların uygulanması da dahil olmak üzere önemli bölgesel sorunları çözmek için Türkiye ile ABD'nin birlikte nasıl çalışabileceği ele alındı.


'Türkiye ile önemli bölgesel sorunları çözmek için görüştük'

Yellen, X hesabından yaptığı açıklamada,
"Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım"
ifadelerini kullandı.




#Mehmet Şimşek
#G20
#ABD
#Janet Yellen
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
39 dakika önce
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