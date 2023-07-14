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Ekonomi

Gardaş’la ticaret potansiyeli: 15 milyar dolar

MÜSİAD, Türkiye ve Azerbaycan iş dünyasını İstanbul’da buluşturdu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,3 milyar dolar düzeyinde olduğuna dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Bu yeterli mi, değil. 15 milyar dolarlık hedefimiz var. Daha gidecek çok yolumuz var” dedi.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv

Türkiye ve Azerbaycan iş dünyası dün İstanbul'da buluştu. 'Türkiye-Azerbaycan İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi B2B Programı' MÜSİAD Genel Merkez'de düzenlendi. İki ülke arasındaki ticaretin güçlendirilmesine yönelik düzenlenen organizasyona geniş bir katılım oldu. Zirve kapsamında "Azerbaycan ve Türkiye Ticari İş Birliği Ve Yatırım İmkanları" başlığıyla panel düzenlendi. Etkinlik, Türk ve Azerbaycanlı iş insanları ikili iş görüşmeleri (B2B) ile devam etti.


TEK MİLLET İKİ DEVLET

Zirvede konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Türkiye ile Azerbaycan arasında 30 yılı aşkın süredir devam eden diplomatik ilişkilerin yanında, esas olarak ekonomik ve ticari ilişkiler de çok önemli bir yerde duruyor. Her geçen gün artış gösteren ticaret hacmimiz gelecekte çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır" dedi. Asmalı, Türkiye ile Azerbaycan'ın arasındaki ilişkinin 30 yılı aşan bir süredir "tek millet, iki devlet" şiarıyla, dostluğunu ve kardeşliğini her geçen gün daha sıkı bir bağla güçlendirmek suretiyle devam ettiğini söyledi.


DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR

Asmalı, 2022 yılında Azerbaycan’a ihracatın önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 2,5 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Aynı dönemde Azerbaycan’dan ithalatın ise yıllık bazda yüzde 20,7 artış kaydederek yaklaşık 836,4 milyon dolar seviyesine çıktığını ifade eden Mahmut Asmalı, şunları kaydetti: “Bu rakamlara baktığımızda, ikili ticaret hacminin 3,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini görmekteyiz. 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde ise Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artış kaydederek yaklaşık 1,1 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde Türkiye’nin Azerbaycan’dan ithalatı ise 19,5 artışla 535,5 milyon dolara çıktı. Bu yeterli mi, değil. 15 milyar dolarlık hedefimiz var, daha 3,3 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmış durumdayız. Daha gidecek çok yolumuz var.”


TİCARETİMİZİ ARTIRMA ZAMANI

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov ise Türkiye ile Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geniş ve çok yönlü olduğunu belirterek, ticaret hacminin de yükselen bir ivmeyle devam ettiğini dile getirdi. Memmedov, özellikle genç ve kadınların ikili ticarete daha çok dahil olması ve ticaret hacmini artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.


2010’dan sonra büyük ivme kaydettik

Mahmut Asmalı, iki ülke liderleri arasında 90’lı yıllardan itibaren kurulan dostluğun özellikle 2010 yılından sonra büyük bir ivme yakaladığına dikkati çekti. Asmalı, gelişen ilişkiler sayesinde Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum enerji hatları hayata geçirildiğini belirtti. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ise, Türkiye’nin 250 milyar doları aşan ihracat rakamlarına ulaştığını, bunun 100 milyar dolarının ise KOBİ’lerce yapıldığını belirtti.


#ekonomi
#Türkiye
#Azerbaycan
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