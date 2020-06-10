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Ekonomi Gayrimenkul yeniden yatırım aracı Satış ofislerinde trafik arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gayrimenkul yeniden yatırım aracı: Satış ofislerinde trafik arttı

Konut kredilerinin düşmesiyle gayrimenkul yeniden yatırım aracına dönüşüyor. Düşük faiz, uzun vade ve ödemesiz dönemlerin etkisiyle ev, arsa ve işyerine talep arttı. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Gayrimenkuldeki primin alternatif yatırım araçlarından yüksek olacağı beklentisi yatırımcıyı yönlendirdi” dedi.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gayrimenkul sektörünün üzerindeki ölü toprak arka arkaya gelen kampanyalarla kalktı. Cebinde parası olan da olmayanda düşük faiz, uzan vade ve ödemesiz geçen dönemlerin etkisiyle satın alabileceği ev, arsa ve işyeri aramaya başladı. Oluşan yüksek ilgi inşaat firmalarını da mutlu etti. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, şirketin telefon, dijital ve fiziki tüm satış kanallarına son bir haftalık sürede neredeyse yüzde bin artış olduğunu söyledi. Söz konusu ilginin satışa da döndüğünü belirten Kabadayı, “Bizim projelerimize sektörün durgun olduğu dönemlerde de ilgi vardı. Pandemi döneminde de evlerimizin birçoğu az katlı, bahçeli ve balkonlu ferah olduğu için ilgi artmıştı ancak son bir haftada bu adeta yüzlerle katlandı” dedi.

İnanç Kabadayı

Stokun %30’u satılır

Şirket stokunda 250 konut bulunduğuna işaret eden Kabadayı, bunun kısa sürede en az yüzde 30’nun satılmasını öngördüklerini aktardı. Gelen alıcılar arasında yatırımcıların da olduğunu belirten Kabadayı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Alternatif yatırım araçlarında oluşan karı realize eden, yatırımını fırsat gördüğü diğer yatırım araçlarına yönlendirecektir. Bu noktada da gayrimenkul önemli bir avantaj. Çünkü konut kredi oranları düşük. Maliyetler arttı ve inşaat firmaları bu maliyetleri fiyatlara yansıtmadı. Bu da gayrimenkulde prim olduğunu gösteriyor. Yatırımcı da bunu biliyor. Konut kredi oranlarında uygunluk olduğu müddetçe bizim sektöre talep olur.”

2020’yi 2 teslim, 2 yeni projeyle tamamlayacak

Küresel salgının planlanan projelerin üretim süreçlerini etkilemediğini, bu yıl iki projenin teslimini yapacaklarını ve iki yeni projeye başlayacaklarını belirten Kabadayı, yatırımcılarına verdikleri taahhütlere de sadık kaldıklarını söyledi. Şirket, 2020 yılı için planladığı ruhsat aşamasındaki Çekmeköy ve Hasköy projelerine yılın son çeyreğinde başlayacak. Yeni projelerin toplam yatırım değeri 210 milyon lira olarak hesaplanıyor. Kâğıthane ve Maslak’taki iki projenin teslimleri ise yakın zamanda başlayacak. Yaklaşık 2,5 milyar TL’lik yatırım hamlesi içinde yer alan Kâğıthane’deki Kordon İstanbul, Yedikule’deki Cer İstanbul ve Çekmeköy’deki ÇamlıYaka Konakları’nın inşası ve satışları da devam ediyor. Çekmeköy’de hayata geçirilecek şirketin ikinci projesi yatay mimari konutlardan meydana gelecek. İnanç Kabadayı, Hasköy’de ise otel, konut ve ticari ünitelerin yer alacağı karma bir projeyi inşa edecekleri bilgisini paylaştı.

  • KAMPANYA YAPTI
  • Ege Yapı olarak Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası’na dâhil olduklarını vurgulayan İnanç Kabadayı: “Emlak GYO ile ortak olduğumuz Cer İstanbul’da yüzde 5 peşinat, yüzde 10 indirim ve 3’üncü yılda ödeme imkânlarıyla destek veriyoruz. Bunun yanı sıra, kendi geliştirdiğimiz Kordon İstanbul ve Çamlıyaka Konakları projelerinde yeni ve çok cazip bir kampanyaya başlayarak, Yüzde 20 indirim ve 2 yıl peşinat ödemesiz olarak ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Böyle fırsat bir daha gelmez” dedi.
  • FARKLAR ÖNEMLİ
  • Salgınla birlikte, bir dönem çok popüler olan Fransız balkonunun yerine geniş Türk tipi balkonların tercih edildiğine değinen Kabadayı, “Artık fiziksel, sosyal ve dijital planlama birlikte ele alınacak. Teknolojiye yatırım yapan gayrimenkul geliştiricileri öne çıkacak. Akıllı şehir uygulamaları ile yeşil binaların yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Tasarımcılar ve mimarlar tarafından iyi düşünülmüş yaşam alanları da projelerde fark oluşturacak” şeklinde konuştu.


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