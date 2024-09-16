|
Ekonomi

Gaziantep'e 70 milyon dolarlık iş merkezi

RAMS Türkiye, 70 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği ‘RAMS City Gaziantep’ projesiyle şehre ilk iş ve yaşam merkezini kazandıracak. Bugüne kadar 93 proje tamamladıklarını belirten RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, “Çocukluğumuzun geçtiği Gaziantep’te ilk yatırımımızı 2020 yılında devreye almıştık. Şimdi şehrimize yakışır bir projeyi daha hayata geçirmek için harekete geçtik” dedi.

Mehmet Ali Parto
04:00 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:48 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gayrimenkul alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken RAMS Türkiye, yeni projesi ‘RAMS City Gaziantep’ ile kente ilk iş ve yaşam merkezini kazandıracak. 2026 yılında tamamlanacak proje, 16 bin 631 metrekare arsa üzerinde konumlanıyor. Proje, 254 adet prestijli ofis ve açık hava mağazalarında seçkin markaların yer alacağı AVM’den oluşuyor. Metrekare fiyatının ise 100 bin lira olduğu öğrenildi.

93 PROJE TAMAMLADIK

Gaziantep’te projenin basın lansmanında açıklamalarda bulunan RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, şehre yaptıkları 70 milyon dolar yatırım değeri olan proje hakkında bilgiler verdi. Bülbül, şunları kaydetti: "Bugüne kadar 93 proje tamamladık. 7 farklı ülkede ülkemizin bayrağını dalgalandırıyoruz. 30 yıldır ülkemize hasretimiz vardı. Çocukluğumuzun geçtiği Gaziantep’te ilk yatırımımızı da 2020 yılında tamamlamıştık. Şimdi şehrimize yakışır bir projeyi daha hayata geçirmek için harekete geçtik." Bülbül ayrıca, ülke genelinde konut satışlarında gerileme olduğunu ancak gelecek sene itibarıyla konut satışlarının tekrar yükseleceğini öngördüklerini söyledi.

Devran Bülbül

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Bülbül, dünya çapında yaptıkları yatırımların hacminin 2,5 milyar doları geçtiğini anlattı. Devran Bülbül, "Bu rakam, devam eden projelerle beraber yaklaşık 3-3,2 milyar dolar bandına ulaşacak seviyeye geldi. Şirketin sadece gayrimenkul yatırımlarından oluşturduğumuz hacim bu. Diğer iş alanlarımız dahil değil. Buraya da yaklaşık 70 milyon dolar yatırım yapmayı planladık" dedi. Bülbül, şöyle devam etti: "RAMS City Gaziantep projemizle, Gaziantep’e sadece modern bir iş ve yaşam merkezi kazandırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda bu tarihi ve dinamik şehrin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Gaziantep’in kültürel mirasından ilham alarak, şehre yakışan bir proje tasarladık. Gaziantep’i bölgenin yeni cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz."

8 bini aşkın talep geldi

Lansman dönemi öncesinde 8 bini aşkın ön taleple yoğun ilgi gördüklerini belirten Devran Bülbül, “Gaziantep’in şu ana kadar en fazla talep toplayan projesiyiz. 8 binden fazla talep geldi. RAMS City Gaziantep, bölgenin ticari dinamiklerini değiştireceğinin ve yatırımcılar için şehrin yeni cazibe merkezi olacağının sinyallerini veriyor” diye konuştu.


Faizlerde indirim furyası başladı: Gözler Merkez Bankası'na çevrildi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamaya ve düşen enflasyona karşı faiz oranlarında indirime gitti. Bu hamle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki toplantısında faiz indirimi beklentisini artırdı. Avrupa'daki ekonomik destek arayışlarının sürdüğü bu dönemde, TCMB'nin de faiz politikaları merakla bekleniyor. Küresel ekonominin dönüşümünü ve büyük merkez bankalarının hamlelerini değerlendiren Yeni Şafak yazarı Doç. Dr. M. Levent Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına yönelik beklentilerini paylaştı. Yılmaz, ağustos enflasyonu açıklandıktan sonra yayımlanan rapordaki bir ifadenin beklentilerin farklılaşmasına neden olduğunu belirtti.


#RAMS Türkiye
#Gaziantep
#Ekonomi
#İş Merkezi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEBBİS giriş: Milli Eğitim Bakanlığı mebbis.gov.tr ekranı