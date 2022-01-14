Ekonomi Geçtiğimiz yıl 68 bin 600 taşınmaz satıldı Yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu
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Geçtiğimiz yıl 68 bin 600 taşınmaz satıldı: Yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, geçen yıl yabancılara 68 bin 600 adet taşınmaz satışı yapıldığını belirterek, "Tapudaki alım satım değeri 40 milyar lira civarında olan taşınmazları en fazla edinen ülkelerin başında Irak, İran geliyor, sonra Rusya, İngiltere, Almanya ve Afganistan var. Tercih edilen yerler ağırlıklı olarak İstanbul, Antalya, Ankara, Muğla şeklinde sıralanıyor" dedi.

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Haber Merkezi AA
Geçtiğimiz yıl 68 bin 600 taşınmaz satıldı: Yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, yabancılara taşınmaz satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çok uzun yıllardır mütekabiliyet esası çerçevesinde yabancılara gayrimenkul satışı yapıldığını anımsatan Adlı, bunların özellikle 2012'deki mevzuat değişikliğiyle biraz daha hızlandığını söyledi.

2018'DEN SONRA TALEP ARTTI

Türkiye'ye 2018'den sonra yabancıların talebinin bir hayli arttığına işaret eden Adlı, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Türkiye, özellikle Arap ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri için güvenli bir liman. Yani demokrasinin çok işlemediği ülkelerdeki vatandaşlar, özellikle ekonomik durumu iyi olan insanlar gayrimenkul almak suretiyle bir sıkıntı halinde güvenli liman olarak 'Türkiye'ye sığınırız' mantığıyla hareket ettikleri için ciddi anlamda Türkiye'de gayrimenkul yatırımları veya gayrimenkul ile ilgili talepler oluştu. Bu talepler, pandemi döneminde her ne kadar 2019-2020'de biraz düşüş olsa da 2021'de bir hayli yükseldi. 2019-2020'de işlem yapamayanlar 2021'de biraz daha rahat hareket ettiler."

  • Yabancıların, geçen yıl edindiği taşınmaz sayılarını açıklayan Adlı, "2021'de yabancılara toplamda 68 bin 600 taşınmaz satılmış, bunun 64 bin 500'ü konut, geriye kalan 4 bin civarında arsa, arazi, bahçe vesaire. Tapudaki alım satım değeri de yaklaşık 40 milyar lira civarında" diye konuştu.

RUSLAR SAHİL BÖLGELERİNİ TERCİH EDİYOR

Adlı, 2021'de en fazla taşınmaz edinen ülke vatandaşlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"En fazla taşınmaz edinen ülkelerin başında Irak, İran geliyor, sonra Rusya, İngiltere, Almanya ve Afganistan var. Irak ve İran'da Türk kökenli insanlar var. Taleplerin çoğu da bu insanlardan geliyor. Onun dışında Rusya nitelikli konut alıyor, özellikle sahil bölgelerinde yazlık tercih ediyorlar. İngiltere ve Almanya son yıllarda her ne kadar sıralamada geriye düşseler de aslında geçmiş yıllara göre aldıkları gayrimenkul sayılarında çok düşüş yok. Hala almaya devam ediyorlar."

YABANCILARIN TERCİHİ İSTANBUL

Adlı, yabancıların Türkiye'de taşınmaz almak için tercih ettikleri illeri de "Tercih ettikleri yerler ağırlıklı olarak İstanbul, Antalya, Ankara, Muğla şeklinde sıralanıyor." diye açıkladı.

Yabancılara arsa satışlarına ilişkin de bilgi veren Adlı, "Bizde arsa satıldığı zaman yasal bir düzenleme var. Arsa ile ilgili sattıktan sonra 2 sene içerisinde o arsayı hangi amaçla kullanıyorsa projelendirmesi gerekiyor. 2 sene içerisinde projelendirmezse devlet onu geri alıyor. Yabancı gerçek kişilerin alacağı arazi miktarı da bellidir, rastgele arazi alamıyor. Aldığı araziyle ilgili de muhakkak 2 sene içerisinde projelendirecek ve o projeye uygun hareket edecek, yoksa keyfi olarak kullanma imkanı yok" diye konuştu.

280 BİNİ AŞKIN TAŞINMAZ SATILDI

Öte yandan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 279 bin 88 yabancı gerçek kişi, toplam 280 bin 736 adet taşınmaz edindi.

  • Yabancıların Türkiye'de satış veya benzeri yollarla edindiği bağımsız bölüm (konut, mesken, iş yeri gibi) adedi 11 Ocak 2022 itibarıyla 263 bin 207 adete ulaştı.

IRAK, İRAN, RUSYA...

Buna göre en çok taşınmaz edinenlerin olduğu ilk 10 ülke, 34 bin 432 ile Irak, 27 bin 264 ile İran, 22 bin 750 ile Rusya, 14 bin 337 ile Almanya, 14 bin 185 ile Suudi Arabistan, 13 bin 697 ile İngiltere, 13 bin 619 ile Kuveyt, 10 bin 844 ile Afganistan, 7 bin 850 ile Azerbaycan, 6 bin 317 ile Ürdün oldu.

İSTANBUL, ANTALYA, ANKARA...

Türkiye'de en çok tercih edilen illerin başında ise 102 bin 840 yabancı gerçek kişinin tercihi ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 77 bin 480 yabancı ile Antalya, 13 bin 433 yabancı ile Ankara, 13 bin 251 yabancı ile Muğla ve 13 bin 244 yabancı ile Bursa takip etti.

TÜİK: Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 konut satıldı
EKONOMİ
TÜİK: Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 konut satıldı

Bu ilçede evi olanlar yaşadı: Tam yüzde 95 değer kazandı
FOTOĞRAF 12
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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı.
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Rapora göre ekim ayında İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe Kadıköy oldu. Kadıköy'ü Şile ve Sarıyer izledi.
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KADIKÖY<br><br>Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 10 bin 440<br><br>Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 20 bin 387<br><br>Yıllık değişim: Yüzde 95,3
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ŞİLE<br><br>Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 824<br><br>Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin 695<br><br>Yıllık değişim: Yüzde 80,3
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SARIYER<br><br>Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 13 bin 345<br><br>Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 22 bin 222<br><br>Yıllık değişim: Yüzde 66,5
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ÇATALCA<br><br>Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 276<br><br>Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 5 bin 440<br><br>Yıllık değişim: Yüzde 66
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AVCILAR<br><br>Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 744<br><br>Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 6 bin 200<br><br>Yıllık değişim: Yüzde 65,6
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BEŞİKTAŞ<br><br>Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 11 bin 244<br><br>Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 18 bin 517<br><br>Yıllık değişim: Yüzde 64,7
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MALTEPE<br><br>Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 889<br><br>Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin<br><br>Yıllık değişim: Yüzde 63,6
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BEYKOZ<br><br>Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 7 bin 312<br><br>Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 11 bin 785<br><br>Yıllık değişim: Yüzde 61,2<br>
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BÜYÜKÇEKMECE<br><br>Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 583<br><br>Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 7 bin 333<br><br>Yıllık değişim: Yüzde 60
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ÜSKÜDAR<br><br>Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 6 bin 71<br><br>Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 9 bin 677<br><br>Yıllık değişim: Yüzde 59,4
Bu ilçede evi olanlar yaşadı: Tam yüzde 95 değer kazandı
İstanbul'da artan konut fiyatları sonrası yeni bir rapor hazırlandı. Raporda fiyatların en hızlı arttığı 10 ilçe sıralandı. İlk sırada Kadıköy yer alırken, Şile ve Sarıyer'in Kadıköy'ü takip ettiği görüldü.


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