Geleceği Yazan Kadınlar ödüllerini Emine Erdoğan’ın elinden aldı

Türkiye’nin en büyük kadın yazılım, eğitim ve gelişim platformu olan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, üçüncü yılını Turkcell Küçükyalı Plaza’da düzenlenen görkemli bir final töreniyle tamamladı.

Turkcell ve TOBB işbirliğiyle hayata geçirilen Geleceği Yazan Kadınlar’ın final töreninde projeye en önemli desteği veren Emine Erdoğan Hanımefendi’nin yanı sıra; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da yer aldı. İş dünyasından isimler ve projeye katılan kadınlar da törenin davetlileri arasındaydı.

Açılış konuşmasını Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın yaptığı organizasyon, birbirinden yaratıcı 10 proje sahibi kadının jüri önünde yaptığı sunumla başladı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın da yer aldığı jüri değerlendirmesinin ardından ödül almaya hak kazanan projeler belli oldu. 2019 yılının birincileri, Look adlı projeleri ile Şahika Betül Yaylı ve Eda Nur Ersu oldu. İkinciliği Gamze Hatice Bilen, Derya Uzmay Okutan ve Hazal Çelik’ten oluşan ekibin Engelsiz Ulaşı-n projesi alırken, üçüncülük ödülü de DIGI-TAR projesi ile Büşra Göral’ın oldu. Ayşe Sena Kayalı ise Deniz Temizleme Aracı projesi ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Kazananlara, ödülleri Emine Erdoğan tarafından verildi.

Bilişim sektöründeki potansiyeli ortaya çıkarmak hedefiyle yürütülen Geleceği Yazan Kadınlar’a bu yıl 1600 kadın başvurdu. Eğitimlerini tamamlayan kadınların 141 projesi il finalinde, 55 projesi ise yarı finalde yarıştı. Finale kalan 10 proje, yaşamı kolaylaştıran ve dünyaya farklı bir gözle bakmayı sağlayan özgün, ticari gelir sağlayan fikirler arasından belirlendi.

Emine Erdoğan: “Fikrine güvenen her kadın dünyanın geleceğine katkıda bulunur”

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi final töreninde konuşan Emine Erdoğan, şunları söyledi:

“Geleceği Yazan Kadınlar projesine gittikçe artan ilgi, kadınlarımızın, gelecek için söyleyecek çok sözü olduğunun bir göstergesidir. 3000’e yakın kadınımız başvurmuş. Başvuran tüm kadınların birbirinden harika fikirleri var. Bu fikirlerin her biri, hayatı herkes için güzelleştirmek amacıyla ortaya çıkmış görünüyor. Bize bu heyecanı yaşatan Turkcell’in ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin her kademedeki çalışanını can-ı gönülden tebrik ediyorum. Teknoloji alanının kadınlara olan ihtiyacını keskin bir ferasetle gördünüz. Kadınların güçlendirilmesine odaklanan bu projeyle, uluslararası platformda da başarılar kazandınız. Dünyaya örnek proje olarak anıldınız. Fikri olan, kendine güvenen her kadın, dünyanın geleceğine katkıda bulunabileceğini görüyor. Zaten önemli olan, hayalleri inançla harmanlamayı başarmaktır. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelirler. Çünkü büyük başarılara imza atmanın tek yolu budur. Bilgisayar ya da teknoloji dediğimizde akla önce erkekler geliyor. Erkekler bu alanın kurucusu, kadınlar ise tüketicisi gibi bir algı var. Oysa parlak fikirlerin ve icat etmenin cinsiyeti yoktur. Şu bir gerçek ki bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor. Buradan tüm eğitimcilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürürken bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kız öğrenci sayımızı artıralım.”

Zehra Zümrüt Selçuk: “Kadınlar dijital dünyada daha etkin girişimciler olmalı”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların yazılım teknolojisinde ve dijital dünyada yer alarak daha etkin girişimciler haline gelmesini önemsediklerini vurgulayarak şunları belirtti: “Geleceği Yazan Kadınlar projesini bu anlamda çok kıymetli buluyorum. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB ve Turkcell’in bu konudaki işbirliğini de takdirle karşılıyorum. Bakanlık olarak misyonumuz kadın girişimci potansiyelini gerek nitelik gerekse nicelik olarak geliştirmek. Dolayısıyla Geleceği Yazan Kadınlar projesi gibi pek çok projenin her zaman yanında olduk. Kadınların özenli, dikkatli ve farklı bakış açılarının özellikle bu sektörlerde değerlendirilmesi gerektiğini anladık. Katma değeri yüksek sektörlerde yer almalarını çok değerli bir kazanım olarak sayıyoruz. Bakanlık olarak kadın iş gücünün ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için gayret göstermekteyiz. Özellikle kadınlarımızın milli teknoloji hamlesini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önem verdiği milli teknoloji hamlesinde yazılım teknolojilerini geliştirmek son derece kritik önem taşımaktadır.”

Ruhsar Pekcan: “Kadınların yüksek teknoloji üreticisi olmalarını bekliyoruz”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Geleceği Yazan Kadınlar’ın kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak "Bazı uluslararası fonlar projeyi desteklemek için hazırlar. 'Biz kadınlara kodlama öğreteceğiz.' dediğimiz zaman İstanbul Ticaret Odası başta olmak üzere pek ciddiye almadılar ama kadınların iradesiyle bu proje gerçekleşti. Projeye bugüne kadar yaklaşık üç bin kadınımız başvurmuş. Katılan her bir projenin ekonomik değeri ve uygulanabilirliği var. Kadınların iş gücüne katılımında son 10 yılda çok büyük artış var, yüzde 35 seviyesinde. Amacımız bunu yüzde 60'lar seviyesine ulaştırmak. Kadın girişimcilik network sistemini geliştiriyoruz. Bu sistem üzerinden kadın girişimcilerimiz birbirleri ile irtibatta olabilecekler. 21'inci yüzyılın küresel ekonomisinde, e-ticaret, e-pazarlama, yapay zeka, blokzincir gibi yenilikler günlük yaşantımıza girmiş durumda. Kadınlarımızın biz artık sadece girişimci olmasını istemiyoruz, yüksek teknolojili ürün üretiminde sadece faydalanıcı değil, üretici olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu: “Dünyada ses getiren müthiş bir başarı hikayesi”

“TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada kadın girişimcilerin çetin hayat ve iş koşullarıyla dışında kendilerine engel çıkaran erkekleri de aştığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Proje ortağımız, bu işin mimarı Turkcell de ayrı bir takdiri hak ediyor. Maddi ve manevi birçok katkı sağladılar. Türkiye’nin insan kaynağına yatırım yaptılar. Kadın girişimcilerimizin ürettiği fikirleri hayata geçirdiler. Dünyada ses getiren ödüller alan müthiş bir başarı hikayesine imza attılar. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça ve Genel Müdürü Sayın Murat Erkan nezdinde tüm Turkcell ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu noktada tüm kadınlarımızdan da benim bir ricam var. Hayal kurun, azmedin, çalışın. Hayallerinizin takipçisi, kendi hikayelerinizin kahramanı olun ve unutmayın kadınlara yönelik önyargıları yıkmak ancak ama ancak sizin elinizde. Evlatlarınızı ve özellikle kızlarınızı muhakkak okutun. Onları girişimci olmaya özendirin. Aklın, başarının, ekonominin cinsiyeti olmaz.”

Murat Erkan: “Türkiye’nin potansiyelinin yüzde 50’sini ayağa kaldırmak için çalışıyoruz”

Törenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Geleceği Yazan Kadınlar’ın teknolojiyi tüketen değil üreten olma yolunda neler yapılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Erkan “24 şehre çıkardığımız eğitimlerimiz için sadece Türkiye içinde kalmadı; gurur verici şekilde sekiz farklı ülkeden de katılım aldık. Her bir konunun uzmanları tarafından 179 saat eğitim alan 1579 arkadaşım bu programı tamamladı. Yolculuklarında onları desteklemeyi sürdüreceğiz. Teknoloji ve telekom dünyası aslında dünya ekonomisinin taşıyıcı gücü. Hangi sektör olursa olsun, eğer teknoloji kullanılmazsa o sektörde başarı sağlanamaz. Türkiye de ekonomik olarak yukarı çıkmak için teknolojiyi kullanmak zorunda. Toplam potansiyelin yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Biz de Geleceği Yazan Kadınlar’ı Türkiye’nin potansiyelinin yüzde 50’sini ayağa kaldırmak için tasarladık. Daha da güzellerini yaratmak için ekibimizle beraber gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

2021’e kadar 4 bin kadına eğitim

2017’de yerli insan kaynağıyla fark yaratan nesiller yetiştirmek amacıyla yola çıkan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ne şimdiye dek yaklaşık 3 bin kadın başvurdu. 1500’ü aşkın kadın, başlangıçtan ileri seviyeye kadar tüm eğitimleri tamamladı. 2017’de 18 şehirden, 2019’da 24 şehirden kadının projesi hayata geçti.

Katılımcılara; 60 saatlik sınıf içi mobil uygulama geliştirme, 52 saatlik online mobil uygulama geliştirme ve 67 saatlik online girişimcilik ve sunum teknikleri eğitimi ile toplam 179 saatlik eğitim sunuluyor. Eğitimi tamamlayan kadınlar, geliştirdikleri uygulama ile yarışmaya katılmaya hak kazanıyor. Dereceye giren katılımcılar para ödülü, yurtdışı fuar ziyareti gibi ödüllerin yanı sıra Turkcell’de test uzmanı olarak çalışma imkanı da buluyor. Turkcell’in fonlama uygulaması Arıkovanı’nda iyi fikirler fonlanmaya da açılıyor.

Projede; 2021 yılına kadar yaklaşık 4 bin kadına eğitim imkanı sağlanması ve 200 kadının da test uzmanı olarak yetiştirilmesi planlanıyor.

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi bu yılın temmuz ayında, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma sürecindeki faaliyetlerini hızlandırmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na bağlı Business Call to Action (BCtA) ağına katıldı.