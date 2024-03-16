Gelecek üretimde

İhracatta geçen yılı yüzde 12 kayıpla kapatan ayakkabı yan sanayii sektörü, büyük bir eleman sıkıntısıyla karşı karşıya. Sektör, ithalat yüzde 100 arttığı için dış ticaret açığı da vermeye başladı. Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Salıcı, birçok sektörde olduğu gibi kendilerinin de işçi problemi yaşadıklarını açıkladı. Salıcı, bu yıl 70’incisi düzenlenecek Ayakkabı Yan Sanayicileri Fuarı (AYSAF) hakkında bilgilendirme yapmak ve sektörde son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıyla basın mensupları ile bir araya geldi.





ELEMAN SIKINTISI YAŞIYORUZ

“Emek yoğun bir sektör olarak çalıştıracak işçi bulamıyoruz" diyen Salıcı, "Eski talepler gelmeye başlayıp, ihracat artarsa üretecek elemanımız yok. Aslında bu küresel bir sorun. Maaş sorun deniliyor ama konuşmasını bilene 20 bin TL’den fazla ücret verilmesine rağmen eleman bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.





SANAYİCİ CEVİZ KABUĞUNUN İÇİNDE

Gençlerin artık sanayide çalışmak istemediğini dile getiren Salıcı, “Bunda sosyal medyanın ve kolay yoldan para kazanma isteğinin de etkisi büyük. Bir yol haritası hazırlanmalı ve ilk maddesi personel çözümü olmalı. İşçi ithal etmeye başlayan firmalarımız var. Yabancı işçilerine kiralık ev bulamayıp daire alan sanayici bile gördük” diye konuştu. Sanayicinin zorlu bir dönemden geçtiğini anlatan Sait Salıcı, “Sanayici, ceviz kabuğunun içindeki kurt gibi. Küçük delikten girip içeride şişmanladı. Bugün o delikten çıkamıyor” dedi. Çinli firmaların piyasayı bozduğunu söyleyen Salıcı, şunları kaydetti: “Biz fiyatta onlarla rekabet edemiyoruz. Artık teknolojik ürünler yapmalıyız. Sanayici ürünlerini nasıl daha iyi geliştiririm, katma değerli üretime çeviririm diye düşünmeli. Ucuz üründe rekabetçi olmadığımız için Uzak Doğulu firmalarla belki ortaklık yapılabilir.”





SEKTÖR TİCARET AÇIĞI VERİYOR

İthalat yüzde 100 arttığı için sektörün dış ticaret açığı vermeye başladığına da değinen Salıcı, “Ayakkabıya bitmiş ürün olarak referans fiyat üzerinden dolaylı vergi getirildi. Yan sanayiinde yani saya ve tabanda yüzde 10 artı yüzde 20 olmak üzere, toplam yüzde 30 bir gümrük vergisi söz konusu. Arada 20 puan fark var” şeklinde konuştu.





FUARA 20 BIN KIŞILIK KATILIM

Ayakkabı Yan Sanayicileri Fuarı (AYSAF), 1 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Avrasya'nın birinci, Avrupa’nın da en büyük ikinci fuarını 80 ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



