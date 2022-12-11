Gelecek yıl ulaştırma yatırımlarının yüzde 64'ü demir yoluna yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gelecek yıl yatırım bütçesinin yaklaşık 3'te 2'sini hızlı ve konvansiyonel demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi, mevcut yolların, araç filosunun, gar ve istasyonların modernizasyonu için harcayacak.

Bakanlığın sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük katkısı olan demir yollarının artan önemine istinaden, özellikle hızlı tren işletmeciliğine yönelik yatırımları gelecek yıl da devam edecek.

Demir yolu yatırımları kapsamında, planlanan hızlı ve konvansiyonel demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi, mevcut yolların, araç filosunun, gar ve istasyonların modernizasyonu, araç yaşı ortalamasının düşürülmesi, elektrikli ve hibrit araç sayılarının artırılması sağlanacak.

Bakanlığın yatırım gerçekleşmelerinde demir yolu sektörünün 2013 yılındaki payı yüzde 33 iken bu oran Eylül 2022'de yıllık yüzde 52'ye ulaştı. 2023 yılı yatırımlarında demir yolu sektör payının yüzde 64 olması hedefleniyor.

REKLAM

Hızlı tren hatlarının artırılmasına paralel olarak elektrikli tren setleri ve hızlı tren setlerinin üretimine ağırlık verilecek, çevreye duyarlı ve emisyon azaltıcı projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak.

Ankara-Sivas YHT'de yüzde 99,67 fiziki ilerleme sağlandı

Bu kapsamda, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'ndaki çalışmalar devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın bütçe görüşmelerinde hattın altyapı çalışmalarında yüzde 99,67 fiziki ilerleme sağlandığını belirtmişti. 393 kilometre uzunluğunda ve 27,4 milyar lira tutarındaki hızlı tren hattında sinyalizasyon yazılım, test ve devreye alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Proje, 2023 yılı nisan ayında tamamlandığında seyahat süresinin 12 saatten 2 saate düşmesi hedefleniyor.

Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin ise mevcut altyapı yapım çalışmaları TCDD Genel Müdürlüğünce devam ederken, bu yılın şubat ayında yer teslimi yapıldı, eylül ayında da Banaz-Salihli-Menemen ve Polatlı-Banaz kesimleri için kontrollük, danışmanlık ve müşavirlik ihaleleri için ön yeterlilik teklifleri toplandı. Değerlendirme süreci devam eden proje, Orta Anadolu’yu Ege ile bağlayacak, ulusal demir yolu ağının entegrasyonuna da katkı sunacak. Ankara-İzmir Hızlı Demir Yolu Hattı'nın 2025 yılında tamamlanması, mevcut durumda 14 saat olan Ankara-İzmir arası 824 kilometrelik mesafenin 3,5 saate inmesi planlanıyor.

REKLAM

Bir ucu Avrupa'ya uzanan 229 kilometre uzunluğunda ve 20,5 milyar lira tutarındaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule (153 kilometre) kesimi için de yapım çalışmaları sürerken, hatta ilişkin kontrollük, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri için yeniden ihale gerçekleştirilecek. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi ile Karaman Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nın 2024 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyor.

Konya, Karaman ve Kayseri’den gelen yüklerin Mersin Limanı’na daha hızlı aktarılması amacıyla planlanan toplam 419 kilometrelik hızlı tren projesinin 102 kilometrelik Konya-Karaman kesimi 8 Ocak'ta hızlı tren işletmeciliğine açıldı. 241 kilometre güzergah uzunluğuna sahip Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice) etabının 135 kilometrelik Karaman-Ulukışla kesiminde altyapı, üstyapı işleri ise devam ediyor.

REKLAM

FOTOĞRAF 8 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, Ankara-İstanbul arası yolculuğu 80 dakikaya indirecek hızlı tren hattı için de hazırlık sürecini hızlandırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, ulaştırmada Türkiyeyi farklı bir lige taşıyacak hatla ilgili fizibilite çalışmalarına başladığı bildirildi. Çalışmalar sonrasında güzergâhın, hangi yöntem ile yapılacağı, temel atmanın ne zaman olacağı gibi detaylar ortaya çıkacak. 350 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAKAnkara-İstanbul arasındaki çalışan Yüksek Hızlı Tren (YHT) maksimum 250 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yeni yapılacak hattın hızı ise 350 kilometreyi bulacak. Sabahta yer alan habere göre böylece şu anda yaklaşık 5 saat olan iki şehir arasındaki yolculuk süresi de 80 dakikaya inecek. Proje kapsamında 70e yakın tünel, 40 civarında viyadük yapılması gerektiği hesaplanıyor. Hat tamamlandığında günde 240 bin, yılda ise 88 milyona yakın yolcu taşıma kapasitesine ulaşarak, kara yolu ulaşımının yükünü hafifletecek. Hızlı trene binmek ise vatandaşlar için uçak yolculuğundan bile avantajlı hale gelecek. Yeni yüksek hızlı tren hattı geliyor: İki il arası 80 dakikaya kadar düşecek Ulaştırmada dev atılımlar gerçekleştiren Türkiye, yeni vizyon projelerle dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirecek yüksek hızlı tren hattı için düğmeye bastı. Hattın, tamamlandığında günde 240 bin yolcu taşıma kapasitesi olacak.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Adana-Mersin arasındaki 3. ve 4. hat kalan altyapı işleri ile Adana-Mersin arası 1. ve 2. hattın rehabilitasyonu ile Çukurova Havalimanı bağlantısı dahil olmak üzere Mersin Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapımı işleri ihalesiyle ilgili firma ile sözleşme imzalanarak, mart ayında yer teslimi yapıldı. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

242 kilometre uzunluğundaki Sivas-Erzincan Demir Yolu Hattı'nın yapımı da 2 kesim halinde sürdürülüyor. Bu kapsamda, 74 kilometrelik birinci kesim (Sivas-Zara) sözleşmesi yapılırken inşaat çalışmaları devam ediyor. 168 kilometrelik Zara-Erzincan kesimin projeleri de hazırlandı.

Bursa-Gölbaşı-Yenişehir Hızlı Tren Hattı'nda inşaat çalışmaları sürüyor

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'na bağlantılı olarak 201 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattının Bursa-Gölbaşı-Yenişehir (56 kilometre) kesiminde altyapı yapım çalışmaları devam ederken, 95 kilometrelik Bandırma-Bursa ve 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli kesimi altyapı işleriyle üstyapı ve EST yapım işlerinin ihalesi gerçekleştirildi, sözleşme imzalandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1,1 avro bedelinde kredi efektif hale getirilirken, geçen yıl kasım ayında yer teslimi yapılarak işe başlandı. Hatta ilişkin Eylül 2022 tarihinde Müşavirlik ve Danışmanlık ihalesi ve Proje Uygulama Birimi (PUB) ihalesi için ön yeterlilik teklifleri toplandı, değerlendirme süreci devam ediyor. Hattın 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

REKLAM

Gebze - Sabiha Gökçen - Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı- (Çatalca Bağlantısı dahil) Hızlı Demir Yolu Projesi kapsamında da 120 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattının maliyeti 4 milyar avro olarak belirlenirken, Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı ve Çatalca kesimindeki proje çalışmaları tamamlandı. Proje Altyapı Genel Müdürlüğünce dış finansman sağlanarak yapılacak proje için Hazine ve Maliye Bakanlığından dış finansmanlı ihale yetkisi alındı, ihale hazırlıkları devam ediyor.

Ayrıca 142 kilometre uzunluğuna sahip Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesi için de 10,1 milyar liralık proje tutarı belirlendi. Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen ihale sonrası proje sözleşmesi bu yılın başında imzalandı.

REKLAM

Bunlarla birlikte 192 kilometrelik Aksaray - Ulukışla - Yenice Hızlı Tren Hattı Projesi'nin ihalesi de geçen yıl yapılarak sözleşmesi imzalanmıştı.