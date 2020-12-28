Gemlik TOGG otomobil fabrikası inşaatını kimin yapacağı belli oldu

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik'teki fabrikasının zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştığını duyurdu.

TOGG'dan yapılan açıklamada, "Akıllı ve çevre dostu özellikleri aynı çatı altında buluşturacak ve ‘bir fabrikadan daha fazlası’ olacak TOGG Gemlik Tesisinin zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştık" ifadeleri yer aldı.

Akıllı ve çevre dostu özellikleri aynı çatı altında buluşturacak ve ‘bir fabrikadan daha fazlası’ olacak #TOGG #Gemlik Tesisinin zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştık.#YeniLigGemlik pic.twitter.com/SMWSfw81YD REKLAM December 28, 2020

TOGG'un Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, 2 Mart'ta halkın görüşüne açılırken, ÇED toplantısı 17 Mart'ta yapılmıştı. 2 Haziran'da da fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından olumlu olarak alınmış ve TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına başlama töreni ise 18 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilen tesisin, 18 ayda tamamlanması planlanıyor. TOGG fabrikasında 2023 yılına kadar kademeli olarak 4 bin 300 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

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OYNAT 04:40 Bakan Varank'tan TOGG'a ön sipariş açıklaması: Değerlendirilebilir Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, TEKNOFEST 2020 etkinliklerinde Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e özel açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli otomobil TOGG'a ilginin yoğun olduğunu belirten Varank, şu ifadeleri kullandı: 'TOGG'a büyük talep var. Ön ödemli satış şu anda başlamıyor. Önümüzdeki dönemlerde değerlendirilir. Şu an için verilmiş karar yok. Tabii ki mümkün. Bu uygulanan bir strateji.”



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