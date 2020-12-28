Ekonomi Gemlik TOGG otomobil fabrikası inşaatını kimin yapacağı belli oldu
OTOMOTİV

Gemlik TOGG otomobil fabrikası inşaatını kimin yapacağı belli oldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),Gemlik'teki fabrikasının zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG'dan fabrika ile ilgili yeni açıklama geldi.
TOGG'dan fabrika ile ilgili yeni açıklama geldi.

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik'teki fabrikasının zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştığını duyurdu.

TOGG'dan yapılan açıklamada, "Akıllı ve çevre dostu özellikleri aynı çatı altında buluşturacak ve ‘bir fabrikadan daha fazlası’ olacak TOGG Gemlik Tesisinin zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştık" ifadeleri yer aldı.

TOGG'un Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, 2 Mart'ta halkın görüşüne açılırken, ÇED toplantısı 17 Mart'ta yapılmıştı. 2 Haziran'da da fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından olumlu olarak alınmış ve TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına başlama töreni ise 18 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilen tesisin, 18 ayda tamamlanması planlanıyor. TOGG fabrikasında 2023 yılına kadar kademeli olarak 4 bin 300 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek
EKONOMİ
TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek

TOGG'dan merakla beklenen açıklama geldi: 1 yılda neler yapıldı?
EKONOMİ
TOGG'dan merakla beklenen açıklama geldi: 1 yılda neler yapıldı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız
EKONOMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız

Bakan Dönmez duyurdu: TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalar büyük oranda tamamlanacak
EKONOMİ
Bakan Dönmez duyurdu: TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalar büyük oranda tamamlanacak

Türkiye'nin Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor
EKONOMİ
Türkiye'nin Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

TOGG yerli otomobilin bataryasının ayrıntılarını açıkladı
TEKNOLOJİ
TOGG yerli otomobilin bataryasının ayrıntılarını açıkladı

Yerli otomobilde önemli gelişme: Türkiye'de üretilecek
EKONOMİ
Yerli otomobilde önemli gelişme: Türkiye'de üretilecek

Bakan Varank'tan TOGG'a ön sipariş açıklaması: Değerlendirilebilir
OYNAT 04:40
Bakan Varank'tan TOGG'a ön sipariş açıklaması: Değerlendirilebilir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, TEKNOFEST 2020 etkinliklerinde Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e özel açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli otomobil TOGG'a ilginin yoğun olduğunu belirten Varank, şu ifadeleri kullandı: 'TOGG'a büyük talep var. Ön ödemli satış şu anda başlamıyor. Önümüzdeki dönemlerde değerlendirilir. Şu an için verilmiş karar yok. Tabii ki mümkün. Bu uygulanan bir strateji.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
OYNAT 02:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 'Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
AGİ zammı belli oldu

AGİ zammı belli oldu
Arkadaş tavsiyesi hayatını değiştirdi

Arkadaş tavsiyesi hayatını değiştirdi

Şimdi paraya para demiyor, yılda 150 bin TL kazanıyor.
Rüyamda gördüğüm için yaptım

'Rüyamda gördüğüm için yaptım'

Kayınvalidesinin altın ve paralarını çaldıktan sonra evi yaktı.

Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda.

Aman nazar değmesin

Aman nazar değmesin

Koronavirüs hiç görülmedi HES kodu olmayan giremiyor.
Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk ve tek

​Koç Üniversitesi ve İş Bankası sağlıkta önemli bir iş birliğine gitti.

Bravo Remziye abla

Bravo Remziye abla

​Sekreter olarak başladı kendi oto lastikçi dükkanını açtı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

​Kısıtlamalara uymayan on binlerce kişi hakkında işlem yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.