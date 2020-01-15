Geniş sezon makul fiyat

Türkiye’de tatil denilince akla genellikle deniz turizmi geliyor. Kış turizmi için de oldukça verilimli ülkemizde, bu alan maalesef hak ettiği değeri görmüyor. Sömestr tatilinin yaklaşmasıyla hareketlenen sektörde, doluluk oranları şu sıralar yüzde 80’i buldu. 11 bin 500 yatak kapasitesi, 29 faal kayak merkezi bulunan Türkiye’de, görüşüne başvurduğumuz turizm sektör temsilcileri, kış turizminin 2 haftalık tatile sıkıştırılmasının tatilci ve tesis sahiplerini zorladığına işaret ediyor.

29 TURİZM MERKEZİ VAR

Sektör temsilcileri daha fazla vatandaşın kış turizmini benimsemesi ve katılabilmesi için sömestr tatili tarihlerinin bölgesel olarak düzenlenmesi ve farklılaştırılması gerektiğini savunuyor.

Yerli turist akışının daha uzun süreye yayılmasıyla, fiyatların daha uygun seviyeye ineceğini belirten temsilciler, böylece sektöre yapılacak yatırımların da hızlanacağını düşünüyor. Kış turizminin milli bir politika haline dönüştürülmesi gerektiğini savunan temsilciler, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yatırım politikasıyla 10 yıl sonra yılık 10 milyar dolar gelir elde etmenin mümkün olduğunu kaydediyor.

Uludağ, Palandöken, Kartepe, Kartal Kaya, Erciyes gibi ünlü kayak merkezlerinin bulunduğu Türkiye’de, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş olan kış sporları temalı 29 adet Turizm Merkezi/Kültür ve Turizm Koruma ve Geişim Bölgesi bulunuyor. Bu bölgelerden konaklama ve mekanik tesis imkanı sunması bakımından 9 adedi faal, 7 adedi ise kısmen faal durumda. Diğerleri ise yatırım ve tanıtım aşamasında.

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HEDEF 80 BİN YATAK

Oya Narin

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, faal ve kısmen faal merkezlerdeki yatak kapasitesi 11 bin 500, hedeflenen toplam kapasite ise 80 bin civarında.

9 faal alanın ve 7 yarı faal alanın tamamında yatırıma ihtiyaç olduğunu belirten TTYD Başkanı Oya Narin, “Bunlardan özellikle Erciyes, Sarıkamış, Davraz, Düzce, Ardahan Yalnızçam, Ilgaz Yıldıztepe alanlarının öncelikle ele alınması ve bu alanlarda kapasitenin daha hızlı yukarıya çekilebileceği düşünülüyor” diyor.

İHTİYACA CEVAP VEREMİYORUZ

Murat Cahid Cıngı

Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı ise, Erciyes Kayak Merkezi yatak kapasitesinin bin 500 civarında olduğunu belirterek, “Doluluk oranları şu an yüzde 90. Bu haftasonu yüzde 100’ü bulur. Sömestrda 200 bin kişi ağırlamayı hedefliyoruz. Sömestr dışında hafta sonları yüz bin kişi geliyor. Şu an dağda bulunan otellermiz ihtiyaca cevap veremiyor. Bölge için yatırıma çok ihtiyaç var” değerlendirmesini yaptı.

MİLLİ POLİTİKA HALİNE GELMELİ

Kayak fiyatlarında geçen yıla oranlara yüzde 15 ila 20 arasında bir artışın söz konusu olduğunu ifade eden Murat Cıngı, “Kış turizmi hükümetin milli bir politikası haline gelmeli. Özellikle Doğu ve Orta Anadolu’da bulunan dağları ülkemize döviz üretmek üzere çok yoğun kullanmak zorundayız. Şu anda ülke olarak global bir turizm aktörüyüz ama bu yaz turizmi üzerine bina edilmiş bir politika” diye konuştu.

YILLIK 10 MİLYAR $ GELİR MÜMKÜN

Türkiye’nin 10 yıllık bir yatırımla kış turizminden yıllık 10 milyar dolar gelir elde edebilecek kapasitede olduğunu söyleyen Cıngı, şu anda 300-400 milyon dolarlık gelir elde edildiğini belirtti. Kayseri Erciyes üzerinden yıllık 100 milyon dolarlık bir ekonomi yarattıkları bilgisini paylaşan Murat Cıngı, “Geçen yıl, dört aylık sezonda, toplam 2 milyon 200 bin turist ağırladık. 20 bini yabancıydı” bilgisini paylaştı.