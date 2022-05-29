Ekonomi Gıda Komitesinde kararlar çıktı Ekilmeyen tarım arazilerinin tarım amaçlı kullanımına ilişkin çalışmalar öncelendirilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gıda Komitesi'nde kararlar çıktı: Ekilmeyen tarım arazilerinin tarım amaçlı kullanımına ilişkin çalışmalar öncelendirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) toplantısı yapıldı. Komite sonrası yapılan açıklamada, "Arz güvenliğindeki sürdürülebilirliği teminen, ekilmeyen tarım arazilerinin de tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin çalışmaların önceliklendirilerek ilerletilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, gıda ve tarımsal ürün piyasalarının yakından takip edilmesine ve kurumlar arası iş birliğinin önemle sürdürülmesine ilişkin kararlılık vurgulanmıştır" dedi.

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Haber Merkezi AA
Gıda Komitesinde kararlar çıktı: Ekilmeyen tarım arazilerinin tarım amaçlı kullanımına ilişkin çalışmalar öncelendirilecek
Bakan Nebati'nin ev sahipliğinde toplanan Gıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gıda Komitesi toplantısına, Nebati'nin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da katıldığı belirtildi.

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EKİLMEYEN TARIM ARAZİLERİNİN AKIBETİ

Toplantıda, Merkez Bankası'nın Erken Uyarı Sistemi ışığında gıda fiyatlarındaki gelişmeler hakkında bilgi verdiğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Akabinde, yurt dışındaki hububat üretimi ve ticareti kapsamındaki gelişmelerle birlikte ülkemizdeki gelişmeler değerlendirilmiştir. Bu yıl ülkemizde olumlu iklim koşullarının da etkisiyle geçtiğimiz yıla oranla bitkisel üretimde artış sağlanacağı, devir stokları da dikkate alındığında önümüzdeki bir yıllık süreçte iç tüketimin üzerinde bir hububat üretiminin beklendiği değerlendirilmiştir. Bu durumun, gıda fiyatlarındaki enflasyonun azalmasına yönelik olumlu etki göstereceği belirtilmiştir.

Arz güvenliğindeki sürdürülebilirliği teminen, ekilmeyen tarım arazilerinin de tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin çalışmaların, önceliklendirilerek ilerletilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, gıda ve tarımsal ürün piyasalarının yakından takip edilmesine ve kurumlar arası iş birliğinin önemle sürdürülmesine ilişkin kararlılık vurgulanmıştır."

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