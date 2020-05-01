Gıda, tıbbi ürünler ve diğer temel malların taşınması için 'yeşil koridor' önerisi

Salgında gıda ürünleri, ilaçlar ve tıbbi cihazlar gibi temel malların engelsiz akışını ve Hazar Geçişli Koridor boyunca tedarik zincirinin kesintisiz işleyişini sağlamak için benimsenmesi gereken önlemler de ele alındı. Bu dönem ortaya çıkan sorunları hızla çözmek ve ulaştırma ve lojistiği etkin bir şekilde koordine etmek için bakanlıklar arasında “görev gücü” oluşturulması görüşüldü. Toplantıda gıda, tıbbi ürünler ve diğer temel malların taşınması için “yeşil koridor” kurulması önerisi getirildi. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın daha yoğun kullanılmasının gerekliliği ortaya konulurken, öneri kapsamında uzaktan bildirim sisteminin kurulması ve prosedürlerinin basitleştirilmesi görüşüldü.

GÜNDEM İşte yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İBB'nin başarılı genel sekreter yardımcısıydı, Ulaşım Daire Başkanlığı, İETT ve TOKİ tecrübesi var