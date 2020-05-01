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Ekonomi Gıda, tıbbi ürünler ve diğer temel malların taşınması için yeşil koridor önerisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gıda, tıbbi ürünler ve diğer temel malların taşınması için 'yeşil koridor' önerisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferansla Türk Konseyi Üyeleri ve Gözlemci Devletleri Ulaştırma Bakanları Konsey Toplantısı’na katıldı. Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan ulaştırma bakanlarının bulunduğu toplantıda, salgınının getirdiği sorunlar çerçevesinde, ülkeler arasındaki ulaştırma operasyonlarının mevcut durumu görüşüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Salgında gıda ürünleri, ilaçlar ve tıbbi cihazlar gibi temel malların engelsiz akışını ve Hazar Geçişli Koridor boyunca tedarik zincirinin kesintisiz işleyişini sağlamak için benimsenmesi gereken önlemler de ele alındı. Bu dönem ortaya çıkan sorunları hızla çözmek ve ulaştırma ve lojistiği etkin bir şekilde koordine etmek için bakanlıklar arasında “görev gücü” oluşturulması görüşüldü. Toplantıda gıda, tıbbi ürünler ve diğer temel malların taşınması için “yeşil koridor” kurulması önerisi getirildi. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın daha yoğun kullanılmasının gerekliliği ortaya konulurken, öneri kapsamında uzaktan bildirim sisteminin kurulması ve prosedürlerinin basitleştirilmesi görüşüldü.

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