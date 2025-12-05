'Go Türkiye'nin 18,2 milyon takipçisi var

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Vekili Sinan Seha Türkseven, Go Türkiye'nin 2024'te YouTube ve TikTok'ta 4,1'er milyon takipçiyle ülke hesabı yöneten ülkeler arasında açık ara lider olduğunu ve Instagram'da da 3,7 takipçiye ulaşıp 2'nci sırada yer alındığını söyledi.
Türkseven, CNN'de ABD başkanlık seçimleri münazaralarına verilen reklam arasında, Türkiye'nin 'İstanbul' isimli reklam filminin de yer aldığını ve 1 milyarın üzerinde kişiye erişildiğini de aktardı. Türkseven, “2024 Paris Olimpiyatları özelinde Eurosport'la yaptığımız bir iş birliği sayesinde de 55 Avrupa ülkesinde sadece televizyon tarafında 56 milyon tekil Avrupalıya ulaşmayı başarmış bulunmaktayız” bilgisini verdi.
216 MİLYON ZİYARETÇİYE ERİŞTİ
Meclis'te milletvekillerini bilgilendiren Türkseven; Çin ve Rusya pazarları dâhil 9 farklı platformda 'Go Türkiye' markasının sosyal medyada 18,2 milyon takipçisi bulunduğunu ifade etti. 7 bölge 81 il 105 destinasyon 60 ayrı deneyimle 10 farklı dilde Go Türkiye web sitesinin tanıtıldığını ve 216 milyon ziyaretçiye erişildiğini söyledi. Türkiye'nin tanıtımını içeren reklamların geçtiğimiz yıl 38 ülkede yayınladığını ve hedef kitlenin yaklaşık yüzde 60'ına bir reklamın en az 3 kere gösterildiğini ifade eden Türkseven, "Dijital iletişim kanallarında ise yine aynı sene içerisinde 20,1 milyar kere gösterim" yapıldığı bilgisini verdi.
Influencer atağı sonuç verdi
- Türkiye, geçen yıl 41 ülkede yerel PR ajansları aracılığıyla ulaştığı sosyal medya fenomenlerinin yanı sıra gazeteci, yazar, tur operatörü gibi meslek gruplarından 3 bin 850 kişiyi ağırladı. Bu sayede geleneksel medya üzerinde 400 milyar, sosyal medya kanalları üzerinden de 1,3 milyar erişim sağlandı. "Yerli influencer projeleri" ile 14 bin içerikle birlikte 338 milyon kişiye ulaşıldı.