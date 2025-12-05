'Go Türkiye'nin 18,2 milyon takipçisi var

Türkiye, geçen yıl 41 ülkede yerel PR ajansları aracılığıyla ulaştığı sosyal medya fenomenlerinin yanı sıra gazeteci, yazar, tur operatörü gibi meslek gruplarından 3 bin 850 kişiyi ağırladı. Bu sayede geleneksel medya üzerinde 400 milyar, sosyal medya kanalları üzerinden de 1,3 milyar erişim sağlandı. "Yerli influencer projeleri" ile 14 bin içerikle birlikte 338 milyon kişiye ulaşıldı.