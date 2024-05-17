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Ekonomi

Google’a 296 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Google’a yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri sunan rakiplerini engellediği gerekçesiyle 296 milyon lira ceza kesti. Google bu avantajını sonlandırmadığı sürece her gün gelirinin 10 binde 5’i kadar ceza ödeyecek.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 17/05/2024 الجمعة
Güncelleme: 04:12 - 17/05/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rekabet Kurulu Türkiye’nin en fazla kullanılan internet arama motoru Google'a yapması gereken yükümlülüklerini yapana kadar her gün ceza yazacak. Şirket, arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerinde sağladığı avantaja sonlandırmadığı takdirde, her gün, günlük gelirinin 10 binde 5’i kadar ceza ödeyecek.


RAKİPLER İKİNCİ PLANA ATILDI

Google'ın yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerinde rakiplerine avantaj sağladığı gerekçesiyle 296 milyon 84 bin lira idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurulu, ihlalin giderilmesi için Google'a birtakım yükümlülükler getirdi. Böylece Google'ın, rakip yerel arama hizmetlerini ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini ana sonuç sayfasında dezavantajlı olmayacak koşullarda sağlaması istendi.


#Google
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#ceza
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