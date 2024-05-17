Google’a 296 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu Türkiye’nin en fazla kullanılan internet arama motoru Google'a yapması gereken yükümlülüklerini yapana kadar her gün ceza yazacak. Şirket, arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerinde sağladığı avantaja sonlandırmadığı takdirde, her gün, günlük gelirinin 10 binde 5’i kadar ceza ödeyecek.