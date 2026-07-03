Google’ın 4,1 milyar avroluk cezası kesinleşti

Lüksemburg merkezli mahkeme, Google ile çatı şirketi Alphabet tarafından yapılan temyiz başvurusunu reddederek, AB Genel Mahkemesi'nin 2022 yılında verdiği kararı hukuka uygun buldu. Böylece teknoloji devine yönelik 4,1 milyar avroluk rekabet cezası kesinleşmiş oldu.

Avrupa Komisyonu, 2018 yılında aldığı kararda, Google'ın Android işletim sistemi kullanan cihaz üreticilerini yaptığı sözleşmeler ve lisans koşullarıyla Google Arama ile Chrome tarayıcısını önceden yüklemeye zorlayarak pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığı sonucuna varmış ve şirkete 4,34 milyar avroluk rekor ceza vermişti. AB Genel Mahkemesi 2022'de cezayı 4,1 milyar avroya indirirken ihlal kararını korumuş, son olarak AB Adalet Divanı da bu hükmü onaylayarak para cezasını kesinleştirmiştir.