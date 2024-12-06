Görevini kötüye kullanan denetçiye 3 yıl hapis geliyor

Kahramanmaraş depremleri sonrasında yapı denetimi konusunda da yenilikçi adımlar atılıyor. Yapı denetimi konusunda fırsatçılık yapan ve kentsel dönüşüm süreçlerinde de hızlı bir şekilde yapı denetimi gerçekleştirerek, inşaatlara yapı denetim onayı veren denetçilere 6 ay ila 3 yıl arasında hapis cezası verilecek. Ayrıca, yapı denetim kuruluşu hakkında idari müeyyidelerden bir veya birden fazla ceza verilmesi gerekmesi halinde uygulanacak idari para cezası tutarı 50 bin liradan az olmayacak.





LABORATUVARLARA DA CEZA KESİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aynı zamanda laboratuvar kuruluşuna da idari para cezası verebilecek. Görevini kötüye kullanan yapı denetim şirketlerinin ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri ve diğer teknik personeliyle laboratuvar görevlileri 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.





DENETİM ÜCRETLERİ ARTTI

Yapı denetiminde denetimci firmaların 201 metrekare ile 500 metrekare arasında kalan işlerde alacakları ücret yüzde 1.5'ten yüzde 3.5'e çıkarıldı. Denetim firmalarının 500 metrekareye kadar olan işleri maliyetinden ötürü reddediyordu. Bu hüküm, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.





BAKANLIĞA YENİ YETKİLER VERİLDİ

Kanunla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bazı yeni görev ve yetkiler verildi. Bu kapsamda, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kalan alanlarda yapılan her tür ve ölçekteki plan, arazi ve arsa düzenlemesi ve kentsel tasarım projelerini onaylamak da Bakanlığın görev ve yetkileri arasında sayıldı.



