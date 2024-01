Görünüm pozitif sıra not artışında

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dahilinde değerlendirmeye gitti. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak teyit edildiği, daha önce "durağan" olan not görünümünün ise "pozitif"e yükseltildiği bildirildi. Almanya merkezli kredi kuruluşu Scope Ratings de Türkiye’nin not görünümünü “negatif”ten “durağan”a revize etti. Fitch, S&P Global ve Moody's'in Türkiye'nin görünümü iyileştirmesinin ardından sıradaki adımın not artışı olması bekleniyor.Moody's açıklamasında, görünümün pozitife çevrilmesinin ana nedeninin "ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de ortodoks para politikasına dönüş" olduğu belirtildi.