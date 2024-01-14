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Ekonomi

Görünüm pozitif sıra not artışında

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu “B3” olarak teyit ederken, not görünümü “durağan”dan “pozitif”e çevirdi. Fitch, S&P Global ve Moody’s’in Türkiye’nin görünümü iyileştirmesinin ardından sıradaki adımın not artışı olması bekleniyor.

Ekonomi Servisi
04:00 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 06:00 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dahilinde değerlendirmeye gitti. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak teyit edildiği, daha önce "durağan" olan not görünümünün ise "pozitif"e yükseltildiği bildirildi. Almanya merkezli kredi kuruluşu Scope Ratings de Türkiye’nin not görünümünü “negatif”ten “durağan”a revize etti. Fitch, S&P Global ve Moody's'in Türkiye'nin görünümü iyileştirmesinin ardından sıradaki adımın not artışı olması bekleniyor.Moody's açıklamasında, görünümün pozitife çevrilmesinin ana nedeninin "ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de ortodoks para politikasına dönüş" olduğu belirtildi.


DIŞ ŞOKLARA KARŞI KIRILGANLIK AZALDI

Açıklamada, parasal sıkılaştırmanın aynı zamanda Türkiye'nin büyük dış dengesizliğinin azaltılması ve döviz rezervlerinin yeniden yapılandırılması olasılığını da artırdığına işaret edilerek, her iki durumun da ülkenin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltacağı kaydedildi. Mevcut para politikası duruşunun yaklaşan yerel seçimler sonrasında da sürdürülmesi ile makroekonomik dengesizlerin azalmasına ilişkin kanıtlar görülmesi durumunda, ülkenin notunun yükseltilebileceği belirtildi.


#Ekonomi
#kredi notu
#Moody's
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