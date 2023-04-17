Gözlerini alamadılar

Türkiye’nin milli savunmasında önemli bir adım olan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’nun Sarayburnu Limanı’na yanaştı. 7-23 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek gemiyi vatandaşlar ve yabancı turistler büyük bir ilgiyle izledi. TCG Anadolu’nun İstanbul ziyaretini Yeni Şafak vatandaşlara sordu.

GÖZLERİMİ ALAMADIM

Gemiden dakikalardır gözünü alamadığını ifade eden Hüsamettin Avcı, “Çok gururlandım. Dosta güven düşmana korku salıyor. İlk fırsatta ziyaret etmek istiyorum ama bütün gençleri de buraya davet ediyorum. Türkiye’nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu gelip görsünler. Turistlerin ilgisini gördükçe kendi kendime demek ki Türkiye bir şeyleri başarmış dedim” diye konuştu.

DÜNYAYA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK

Gemiyi İstanbul Boğazı’nda gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Metin ve Mücevher Saka çifti de gurur duyduklarını ifade etti. TCG Anadolu gemisiyle dünyaya Türkiye’nin pasif bir ülke olmadığının ispatlandığını belirten Metin Saka, “Onlar yapamazsın diyerek bize bir şeyleri empoze etmeye çalışıyor. Bu birçok konuda bizim önümüzü açıyor. Ülkemle gurur duydum. Dünyaya gücümüzü göstermiş olduk” şeklinde konuştu.

COCUKLARIMI ALIP GELECEĞİM

Baktıkça ‘bundan daha iyisi olabilir mi’ diye düşündüğünü belirten Ahmet Kocakaya “Çok mutluyuz. Türkiye’nin neler yapabildiğini dünya görmeye başladı. Çocuklarımı alıp geleceğim” ifadelerini kullandı.

GURUR DUYDUK

16 yaşındaki Baran Küçük, “Bir Türk genci olarak ülkemin böyle bir savaş gemisi yapması beni gururlandırdı. Şu an çok heyecanlıyım, gemi ziyarete açıldığında mutlaka gelip göreceğim” dedi. TCG Anadolu’nun dünyada bir numara olduğunu söyleyen Hacı Çelik ise, “Bu çok büyük bir gurur. Son 20 yıldır yapılanlar büyük ilgi görüyor, inşallah devamı da gelecek. Burada hep balık tutuyorum, gemi burada olduğu sürece de gezip görmeyi çok isterim” diye konuştu.







