​Gübre desteği fiyatları frenleyecek: Spekülasyonlar boşa çıkacak

Salgın sürecinde Rusya başta olmak üzere bazı ülkelerin gıda ihracatını yasaklayarak stok yapması, dikkatleri bir anda tarıma çevirdi. Bu dönemde Türkiye, limon, soğan ve patates ihracatını ön izne bağlayarak gıdadaki fiyat artışını önleme çabasına karşın, kur bahanesiyle özellikle ülkemiz topraklarında yetişmesine rağmen temel gıda ürünlerine bir anda gelen fırsat zamları enflasyonun da yukarı taşınmasına neden oldu.

EKONOMİ Bakan Pakdemirli açıkladı: Gübre desteklemeleri yüzde 100 arttı

Halkın gıdasıyla oynamaktan çekinmeyen fırsatçıların yaptığı zamlarla ayçiçek yağının litresi son üç ayda 15 liradan 17 liraya, mandalina 4 liradan 7 liraya, çarliston biber 6 liradan 10 liraya, patlıcan 3 liradan 8 liraya, salatalık 4 liradan 7 liraya, zeytin 26 liradan 29 liraya, tereyağı 54 liradan 85 liraya, süt 5 liradan 6.5 liraya, yoğurt 8 liradan 14 liraya çıktı.

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DEKAR BAŞINA İKİ KAT ARTIŞ

Dolar kurundaki sert düşüşe karşın fırsat zamlarının durmaması ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Ürün bolluğuyla fiyat artışlarının önlemesi ve enflasyonu aşağı çekmesi beklenen destek mekanizması kapsamında çiftçiye gübre destekleri iki katına çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından duyurduğu, gübre desteğindeki artışa ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile birlikte 2020 yılına ilişkin tarımsal desteklerin gübre kalemi, ilk açıklanan rakamın iki katına çıkarıldı. Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi. 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi’nde yer alan çiftçilere, bazı ürünler için mazotla birlikte sağlanan gübre destekleri de arttı.

8 TL’DEN 16 LİRAYA ÇIKTI

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği 16 liraya yükseldi. Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 lira oldu. Söz konusu ürünlerde daha önce verileceği duyurulan mazot destekleri aynen devam edecek. Gübre desteğindeki artışla birlikte, toplam destek miktarı da yükselmiş oldu.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gübre desteği açıklaması

DESTEK ÖDEMELERİ ÇİFTÇİ HESABINDA