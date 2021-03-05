Ekonomi Bakan Pakdemirli açıkladı Gübre desteklemeleri yüzde 100 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gübre desteklemeleri yüzde 100 arttı

Bakan Pakdemirli açıkladı: Gübre desteklemeleri yüzde 100 arttı

Gübre desteklemelerinin yüzde 100 artışına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli artışların 2020 yılı üretimini de kapsayacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan gübre desteklemelerinin yüzde 100 artışına ilişkin kararın 5 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığını açıkladı.

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Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Böylece hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tiritikale) dekara 8 TL olan gübre desteği 16 TL’ye, diğer ürünlerde dekara 4 TL olan gübre desteği 8 TL’ye yükseltildi.

Ayrıca organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ilave olarak dekara 10 TL olan destekleme ödemesi de dekara 20 TL olarak belirlendi. Destek artış kararı 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alındı ve Tarım ve Orman İl/ İlçe Müdürlüklerimizce ödemeye ilişkin çalışmalar başlatıldı. Çiftçilerimizin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde destekleme ödemelerini yapacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun.”

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