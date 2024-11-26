Güçlü ve küresel markalar doğacak

En önemli boykotun üretmek olduğunu belirten Asmalı, şunları kaydetti: “Tabii burada en önemli şey üretmek. Bizim bir mottomuz var. ‘En iyi boykot üretmektir.’ Üretirsek, başarılı oluruz biz. Üretirsek, başkaları bize ürün satamaz ve dolaylı olarak aslında boykutu da bu şekilde yapmış oluruz. Biz bu anlamda son yıllarda güzel şeyler yaptık, yapıyoruz. Yerli mühendislerimiz tek yapılan şeyleri üretmeye başladılar. Bize de düşen küresel firmaların ürünlerini kaldırdığınızda, topladığınızda rafların yarısı boş kalacak. Oraları daha kaliteli ürünlerle doldurmak, en büyük misyonumuz olmalı. Biz daha iyisini, daha kalitelisini üretmeliyiz ve Türk insanıyla buluşturmalıyız. Boykot böyle üreterek olur. Tabii ki diğer boykotları küçümsemiyorum, içimiz yanıyor. Boykot ürünlerine alternatif üretmeliyiz diyorum. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Sadece ülkemiz değil, tüm dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Üretime odaklanmalıyız. Tüm bunların konuşulacağı, pazarın konuşulacağı, ekonominin konuşulacağı, alım-satımın konuşulacağı çok önemli buluşma noktamız MÜSİAD EXPO.”