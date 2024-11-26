Güçlü ve küresel markalar doğacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 82 yurt içi şube ve 83 farklı ülke, 99 yurt dışı şube ile irtibat noktası bulunuyor. Totalde 180’e yakın şube ve irtibat noktasıyla hizmet veren MÜSİAD, fuarda yapılacak iş birlikleriyle gücünü daha da büyütmeyi hedefliyor.
1993 yılından bu yana düzenlenen MÜSİAD EXPO, ticaret hacmini giderek daha da büyüterek global markaların doğmasını sağladı. Bu yılki fuarda da yapılacak ticari iş birlikleriyle küresel ticarette önemli bir yerde konumlanan MÜSİAD EXPO fuarı, birçok anlaşmanın kapısını aralayacak. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, fuarda birçok ticari iş birliği yapılacağının altını çizdi. Asmalı, “ABD’den, İngiltere’den, Çin’den, Venezuela’dan farklı ülkelerden ülke pavilyonları olacak. Onlarla bir ticari iş birliğimiz olacak. Mesela Malezya’dan yatırımcı heyeti gelecek. Türkiye’de 500 milyon dolarlık bir yatırım bütçeleri var. Bunun yanında B2B görüşmeleri olacak. Yani bizim bir ekip ihracatı Türkiye’de fuara katılan Türk firmalarıyla yurt dışından gelecek alım heyetleriyle ilgilendiren bir çalışmanın içinde yaklaşık 500’e yakın alım heyetlerini inşallah fuarımızda misafir edeceğiz. 300 farklı sektör firmayla alım heyetleriyle görüşmeler yapılacak. Bu B2B görüşmelerini eşleştiriyoruz.
80 küsür ülkeden alım heyetleri gelecek” ifadelerini kullandı.
Asmalı, MÜSİAD EXPO’nun 1993 yılından beridir devam ettiğini, bir dönem her sene yapıldığını ama son yıllarda 2 yılda bir düzenlendiğini söyledi. Asmalı, şöyle devam etti: “MÜSİAD EXPO, karma bir fuar. Tabii karma derken herkes birbiriyle karışık değil. 8 farklı hall var. Gıda, inşaat, tekstil, mobilya
ve yüksek teknolojili ürünler var. Kendi içinde de sektörel fuar ortamı var. Bu sene 20’ncisini yapacağız. Benim başkanlığım dönemimdeki ikinci fuarım. 2022’de yapmıştık. Orada müşteri memnuniyeti anketi de yaptık. Yüzde 93’lük ciddi bir müşteri memnuniyeti de oluşmuştu fuara katılanlarda. Sürekli büyüyen, gelişen yeni firmalarla faaliyetini devam ettiren çok önemli bir organizasyon Ticaret EXPO. Geçen yıl yaklaşık 78 bin, 80 bine yakın bir ziyaretçi ağırlamıştık, yaka kartlarından tek tek ölçmüştük. Bu sene hedefimiz, 100 bine yakın bir ziyaretçi. Aşağı, yukarı 300’ün üzerinde bir firma katılımı olacak. Bu sene de yaklaşık 15 bin metrekare net alanla ama toplamda 100 bin metrekarelik fuar alanının tamamını MÜSİAD etkinliği için kullanacağız. 25’nde yani bir gün öncesinde de Uluslararası İş Forumu (IBF) toplantısını da orada icra edeceğiz. Dolayısıyla 25-29 Kasım tarihleri arasında dolu dolu bir haftayı MÜSİAD etkinlikleri çerçevesinde inşallah gerçekleştireceğiz.”