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Güzel Yarınlar Hareketi 12 bin öğrenciye ulaşacak

Güzel Yarınlar Hareketi 12 bin öğrenciye ulaşacak

Mehmet Ali Parto
04:0015/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
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Akbank ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın deprem bölgesindeki gençlere yönelik başlattığı Güzel Yarınlar Hareketi, ikinci döneminde hedef büyüttü. İlk etapta 10 binden fazla gencin gelişimine katkı sağlayan proje, bu yıl da 12 bin üniversiteli öğrenciye kariyer ve yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Akbank ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Güzel Yarınlar Hareketi’ bu yıl ikinci dönemiyle tekrar faaliyete geçti. Proje kapsamında deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'te üniversiteli gençlere finansal okuryazarlık, iletişim becerileri ile kariyer planlama alanlarına dair çeşitli eğitimler sunuluyor. Programda Akbank Sanat iş birliğiyle geliştirilen yeni atölyeler de yer alıyor. “Stop Motion Animasyon” ve “Kısa Film” eğitimlerinin verileceği atölyede gençler, animasyon ve kısa film yapım süreçlerini uygulamalı olarak öğrenirken, ürettikleri eserleri Akbank Kısa Film Festivali’nde sergileme şansı bulacak. İlk dönemde 10 bin gence ulaşan Akbank, şimdi bölgedeki 12 bin üniversite öğrencisine çeşitli alanlarda destek olmayı planlıyor. Proje, gençlerin psikolojik dayanıklılıklarını artırmayı da amaçlıyor. Akran zorbalığı, kaygı yönetimi gibi konularda destek sağlayan programlar, gençleri sosyal sorumluluk projelerine katılmaya teşvik edecek.


İŞ DÜNYASINA HAZIRLIK FIRSATI

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Gençlerin eğitimine ve gelişimine katkı sunmayı sürdürüyoruz. Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile üniversiteli gençlerimizin kariyer yolculuklarına destek olmayı ve onlara iş dünyasına hazırlık fırsatları sunmayı hedefliyoruz” dedi. Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise, “Bu programla gençlerin umutlarını yeniden inşa etmelerine katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.




#akbank
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