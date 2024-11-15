Güzel Yarınlar Hareketi 12 bin öğrenciye ulaşacak

Akbank ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Güzel Yarınlar Hareketi’ bu yıl ikinci dönemiyle tekrar faaliyete geçti. Proje kapsamında deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'te üniversiteli gençlere finansal okuryazarlık, iletişim becerileri ile kariyer planlama alanlarına dair çeşitli eğitimler sunuluyor. Programda Akbank Sanat iş birliğiyle geliştirilen yeni atölyeler de yer alıyor. “Stop Motion Animasyon” ve “Kısa Film” eğitimlerinin verileceği atölyede gençler, animasyon ve kısa film yapım süreçlerini uygulamalı olarak öğrenirken, ürettikleri eserleri Akbank Kısa Film Festivali’nde sergileme şansı bulacak. İlk dönemde 10 bin gence ulaşan Akbank, şimdi bölgedeki 12 bin üniversite öğrencisine çeşitli alanlarda destek olmayı planlıyor. Proje, gençlerin psikolojik dayanıklılıklarını artırmayı da amaçlıyor. Akran zorbalığı, kaygı yönetimi gibi konularda destek sağlayan programlar, gençleri sosyal sorumluluk projelerine katılmaya teşvik edecek.