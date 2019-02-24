Haftada 1 gün evden çalışanların verimliliği artıyor

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, OECD tarafından tanımlanan iş-yaşam dengesinin, bir insanın günlük 15 saatinin sosyal hayatına ayırabilmesi olarak ifade edildiğini belirterek, insanların kendilerine zaman ayırmalarının önündeki en önemli etkenlerden birisinin ise uzun çalışma saatleri olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Şeker, OECD’nin açıkladığı 2018 iş-yaşam dengesi raporunda Hollanda, Danimarka, Fransa ve İspanya ilk sıralarda gelirken, listenin son sırasında yer alan Türkiye’de çalışanların 3'te 1'inin haftada 50 saatten fazla çalıştığının görüldüğünü ifade ederek, "Son Davos Zirvesi'nde, geçmişte 60 saat olup günümüzde ortalama 40 saat düzeyinde olan haftalık çalışma saatlerinin insanların sosyal hayat dengesini kurmakta zorlanmasına neden olduğunu ifade edilerek, Yeni Zelanda’da hayata geçirilen 4 gün çalışma 3 gün hafta tatili uygulamasının insan üzerinde yarattığı pozitif etki vurgulanmıştır." diye konuştu.

OECD raporlarından hareketle İstanbul’da çalışanlar üzerinde iş-yaşam dengesi konusunda bir araştırma yaptıklarını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Araştırmada, iş-yaşam dengesi, iş ve kariyer memnuniyeti ile iş yerinde stres boyutları arasındaki ilişki analiz edildi. Araştırmanın ana sonucu, iş-yaşam dengesini sağlayan çalışanların, iş ve kariyerlerinden yüksek düzeyde memnun olmaları. Aynı zamanda araştırmada bu kişilerin iş yerinde yaşadıkları stresin de düşük düzeyde seyrettiği ortaya çıktı."

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Şeker, iş-yaşam dengesi değişkeninde meydana gelen 1 birimlik artışın, çalışma yaşam kalitesini ortalama 0,65 birim artırdığına işaret ederek, sosyal yaşamına, evine ve ailesine zaman ayırabilen çalışanların iş yerinde daha verimli olduğunu ifade etti.

"HAFTADA 1 GÜN EVDEN ÇALIŞMA OLANAĞI ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAKTIR"

Prof. Dr. Murat Şeker'in yanı sıra Dr. Öğr. Üyesi Hakan Bektaş ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güler’in yürüttüğü araştırmada, İstanbul’da çalışanların yüzde 40’ının iş-ev arası ulaşım için günde 1,5 saat harcadığı tespit edildiğini aktaran Şeker, "Araştırmaya katılanların yüzde 60’ının iş hayatı ile özel hayatı arasında zaman açısından sağlıklı bir denge kuramadığı ortaya çıktı. Uzun çalışma saatleri trafikte geçirilen zamanla birleşince evine, ailesine ve sosyal hayatına zaman ayıramayanların oranı yüzde 60 düzeyinde oldu. Bu oranın özellikle evli ve çocuklu çalışanlarda çok daha fazla olduğu görüldü." diye konuştu.

Araştırmada bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmelerin çalışanları her yerde, her zaman ulaşılabilir kıldığı, bu durumun da reel çalışma süresini artırdığını aktaran Şeker, "Reel çalışma süresi artan bireyler, mesai saatleri dışında bile iş sorumluluklarını, sosyal yaşam alanına taşıyor. Eve iş getirme oranı arttıkça iş dışındaki sorumluluklarla çatışma yaşanıyor." dedi.

Şeker, iş-yaşam dengesini sağlamak için esnek çalışma yöntemlerinin kullanılması gerektiğini ifade ederek, çalışma yaşamında teknolojik dönüşümün hızlanması, eğitimli nüfusun artması ve kuşakların değişmesiyle yaşanan bireysel dönüşümün, esnek çalışma sistemlerinin başarılı bir şekilde uygulanabileceğini söyledi.

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Türkiye’de bazı şirketlerde esnek çalışma yöntemlerinin kullanmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Şeker, "Bu bir politika olarak benimsenebilir. Uzun süreli ve verimsiz çalışma koşulları, bireylerin sosyal yaşama zaman ayıramaması ve yaşadıkları şehrin olanaklarına yeterince erişememesine neden oluyor. Başlangıç olarak özellikle uygun sektörlerde haftada 1 gün evden çalışma olanağının sağlanması çalışanların verimliliğini artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF 7 Önceleri inşaat işçiliği yapan Sadık Sağlam, 30 yaşındayken Adapazarı'nda Trabzonlu Sabri Uzun ile tanıştı. İlk başlarda hobi olarak bağlama çalmayı öğrenmek için Sabri Uzun'un yanına giden Sağlam daha sonra ustasının yanında saz ve bağlama yapmaya başladı. Ustasından öğrendiği saz ve bağlama yapımına önceleri kendisine yapmak için başlayan Sağlam, yaklaşık 35 yıldır bu işi meslek edindi. Saz ve bağlama yapımının zahmetli ve emek isteyen bir uğraş olduğunu ifade eden Sadık Sağlam bu işi severek yaptığı için zahmetine katlandığını söyledi. Kaliteli bir sazın ağacının yaklaşık 6 yıl kuruması için bekletilmesi gerektiğini vurgulayan Sağlam Kaliteli bir saz 1 aydan önce çıkmaz, 5-6 sene de kuruması bekletildikten sonra hazır hale gelir. Ağacı ne kadar bekletirsen saz o kadar güzel olur açıklamasında bulundu. En iyi saz ve bağlamanın dut ağacından yapıldığının altını çizen Sadık Sağlam, 6 yıl bekledikten sonra ağacın kabasını oyuyoruz. Daha sonra sonra tuzlu suya atarak 1 buçuk ay bekletiyoruz. Böylece ağaç acı suyunu atmış oluyor, yani ağaç tuzlu suda fırınlanmış oluyor. Ardından tekrar yavaş yavaş kabasını alıyoruz dedi. Oyma sazları genellikle dut ağacından yaptığını söyleyen Sağlam, Bunun yanında ardıç, maun gibi ağaçlar da kullanılıyor. Burada saz öğrenmek isteyen öğrencilere de yardımcı oluyorum, bazıları da geliyor sazın yapımında kaba işçiliğinde yardımcı oluyor ince işçiliğini ben yapıyorum. şeklinde konuştu. Yaptığı saz ve bağlamaların 300 liradan başladığını söyleyen Sadık Sağlam, iyi bir sazın 2 bin liraya mal olduğunu belirtti. Saz ustası: İyi bir saz için 6 yıl beklemek gerekiyor Saz ustası: İyi bir saz için 6 yıl beklemek gerekiyor 6 yıl bekledikten sonra 2 bin TL'ye satılıyor Bursa'da 35 yıl önce hobi olarak başladığı bağlama tutkusunu mesleğe çeviren 65 yaşındaki Sadık Sağlam, 35 yıldır enstrüman yapım işiyle uğraşıyor. Özellikle saz üzerinde ustalaşan Sağlam, kütük halinde kesilen dut ağaçlarını ince ince işleyerek 1 ayda saz haline getiriyor. Kesilen ağaçların aşığa ulaşmasının sabır gerektirdiğini belirten Sağlam “Yeni bir sazın işçiliği 1 ay sürüyor, ancak güzel bir sazın 6 yıl beklemesi gerekiyor" dedi.

