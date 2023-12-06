Halı fuarına dört kıtadan büyük ilgi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutları ihalesini alan müteahhitlerin konutları bir yıl içinde teslim etmesi üzerine anlaştıklarını belirtti. Her bir proje için müteahhitlere "Bir yıl sonra bize vereceksiniz" dediklerini aktaran Bakan Özhaseki, bu yıl başına kadar da 46 bin deprem konutunu teslim edeceklerini söyledi.