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Ekonomi

Halı fuarına dört kıtadan büyük ilgi

Halı ticaretinde dünyanın buluşma adresi İstanbul oldu. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve TÜYAP iş birliğiyle düzenlenen Carpet and Flooring Expo (CFE 2023), dün kapılarını İstanbul Fuar Merkezi’nde açtı.

Mehmet Ali Parto
04:00 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:06 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

Fuarın açılışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Çok önemli bir fuar. 100 ülkeden 400 firma katıldı. Bu yıl 3 milyar dolarlık bir ihracat hedefliyoruz. Bunu daha da artırmak istiyoruz” dedi. Fuarda 400’e yakın katılımcı şirket yer alırken; bunların yüzde 75’ini Türkiye, yüzde 25’ini ise yurt dışındaki sektör temsilcileri oluşturdu.

5 HALIDAN İKİSİNİ TÜRKİYE ÜRETİYOR

Organizasyon ilk kez düzenlenmesine rağmen, dünyanın birçok halı üreticisi ülkesinden ilgi gördü. 30-40 bin ziyaretçi beklentisiyle devam eden fuar, 8 Aralık’a kadar sürecek. Fuarda; el yapımı halı ve kilimler, makine yapımı halılar sergilendi. Etkinlik alanının toplamda yüzde 60’lık bölümünü kaplayan Gaziantepli 159 firma fuarda yerini aldı. Dünyadaki halıların yaklaşık yüzde 40’ını üreten ve 177 ülkeye satan Türkiye, 2,75 milyar dolarlık halı ihracatıyla Çin’den sonra dünya ikincisi konumunda bulunuyor. Globaldeki halı ticareti hacminin yüzde 17’si Türkiye’ye ait. Fuarın sektöre katkılarıyla ihracat hacminin yüzde 25 bandına çıkması bekleniyor.




#Ticaret
#İhracat
#Ekonomi
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