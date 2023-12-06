Halı fuarına dört kıtadan büyük ilgi

Fuarın açılışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Çok önemli bir fuar. 100 ülkeden 400 firma katıldı. Bu yıl 3 milyar dolarlık bir ihracat hedefliyoruz. Bunu daha da artırmak istiyoruz” dedi. Fuarda 400’e yakın katılımcı şirket yer alırken; bunların yüzde 75’ini Türkiye, yüzde 25’ini ise yurt dışındaki sektör temsilcileri oluşturdu.
5 HALIDAN İKİSİNİ TÜRKİYE ÜRETİYOR
Organizasyon ilk kez düzenlenmesine rağmen, dünyanın birçok halı üreticisi ülkesinden ilgi gördü. 30-40 bin ziyaretçi beklentisiyle devam eden fuar, 8 Aralık’a kadar sürecek. Fuarda; el yapımı halı ve kilimler, makine yapımı halılar sergilendi. Etkinlik alanının toplamda yüzde 60’lık bölümünü kaplayan Gaziantepli 159 firma fuarda yerini aldı. Dünyadaki halıların yaklaşık yüzde 40’ını üreten ve 177 ülkeye satan Türkiye, 2,75 milyar dolarlık halı ihracatıyla Çin’den sonra dünya ikincisi konumunda bulunuyor. Globaldeki halı ticareti hacminin yüzde 17’si Türkiye’ye ait. Fuarın sektöre katkılarıyla ihracat hacminin yüzde 25 bandına çıkması bekleniyor.