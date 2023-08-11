Halka arz geliriyle 2,2 milyarlık yatırım yapacak

Türkiye’de 66 yıldır faaliyet gösteren Kaleseramik, Çanakkale Çan’daki tesislerinde 3’üncü Kalesinterflex Üretim Hattı’nı 34 milyon avroluk yatırımla hizmete açtı. Bir yılda tamamlanan ve yaklaşık 1,5 milyon metrekare kapasiteli yeni hattaki üretimin yüzde 70’i ihraç pazarlarına yönelik olacak. Kalesinterflex’in hikayesinin 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi’ne dayandığını belirten Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Kalesinterflex – büyük ebatlı porselen plaka üretimimizin fikir babası grubumuzun kurucusu rahmetli İbrahim Bodur’dur. Marmara Depremi sonrasında, ‘Binaların yükünü nasıl hafifletebiliriz. Binaların bizi ilgilendiren bölümlerini hafifletmenin bir yolunu bulmalıyız’ diyen İbrahim Bodur, bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının fitilini ateşledi. Bu alanda dünyanın önde gelen İtalyan teknolojisinden de yararlandık ve Kalesinterflex’e göre geliştirip, özgün bir üretim teknolojisi yaptık” dedi.





BİNA YÜKÜNÜ 4'TE 1'E DÜŞÜRDÜ

Dünyanın en ince seramiği Kalesinterflex sayesinde 2000’li yılların başında ortalama 28 kilo civarında olan bir metrekare seramiğin ağırlığını, 7 kiloya kadar düşürdüklerini anlatan Akbaş, “Seramikte metrekare başına ağırlığı 4’te 1’e kadar düşüren Kalesinterflex ile, İbrahim Bodur’un bina yükünü hafifletme hedefine de ulaşmış olduk. Bunun yanı sıra Barcelona Metrosu, Bratislava Havalimanı, Bakü Olimpiyat Stadı, Leeds Stadyumu, Senegal Birleşmiş Milletler Binası ve Sochi Olimpiyat Köyü gibi dünyanın farklı ülkelerinde birçok prestijli projenin de tercihi Kalesinterflex oldu” diye konuştu.





YÜZDE 80’İNİ BÜYÜME İÇİN KULLANACAK

Kaleseramik’in Borsa İstanbul’da işlem görmesini temsil eden gong töreninin güzel bir tesadüfle 66’ıncı kuruluş yıldönümü ve Seramik Bayramı kutlamalarına denk geldiğini ifade eden Genel Müdür Altuğ Akbaş, şunları kaydetti: “Halka arzda, 2 milyonun üzerinde başvuru ile 9 milyar TL’yi aşan talep topladık. 2 milyar 735 milyon liralık halk arz geliri elde ettik. Bu gelirin yüzde 80’i ile öncelliğimiz; mevcut büyüme hedeflerimizin devamlılığını sağlayacak yatırımlarımız ile birlikte sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu gibi alanlardaki yatırımlarımız olacak.” Genel Müdür Akbaş, yeni dönemde global marka yolculuğunu yeni yatırımlarla daha da ileri taşımayı amaçladıklarının altını çizdi.



