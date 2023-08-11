|
Ekonomi

Halka arz geliriyle 2,2 milyarlık yatırım yapacak

Kaleseramik, Çanakkale Çan’daki tesislerinde 3’üncü Kalesinterflex Üretim Hattı’nı 34 milyon avroluk yatırımla hizmete açtı. Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan şirketin 9 milyar TL'yi aşkın talep topladığını söyleyen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "Halka arzdan elde ettiğimiz 2,7 milyar liralık gelirin %80’i ile önceliğimiz yatırımlarımız olacak" dedi.

Cabir Turğut
04:00 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Türkiye’de 66 yıldır faaliyet gösteren Kaleseramik, Çanakkale Çan’daki tesislerinde 3’üncü Kalesinterflex Üretim Hattı’nı 34 milyon avroluk yatırımla hizmete açtı. Bir yılda tamamlanan ve yaklaşık 1,5 milyon metrekare kapasiteli yeni hattaki üretimin yüzde 70’i ihraç pazarlarına yönelik olacak. Kalesinterflex’in hikayesinin 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi’ne dayandığını belirten Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Kalesinterflex – büyük ebatlı porselen plaka üretimimizin fikir babası grubumuzun kurucusu rahmetli İbrahim Bodur’dur. Marmara Depremi sonrasında, ‘Binaların yükünü nasıl hafifletebiliriz. Binaların bizi ilgilendiren bölümlerini hafifletmenin bir yolunu bulmalıyız’ diyen İbrahim Bodur, bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının fitilini ateşledi. Bu alanda dünyanın önde gelen İtalyan teknolojisinden de yararlandık ve Kalesinterflex’e göre geliştirip, özgün bir üretim teknolojisi yaptık” dedi.


BİNA YÜKÜNÜ 4'TE 1'E DÜŞÜRDÜ

Dünyanın en ince seramiği Kalesinterflex sayesinde 2000’li yılların başında ortalama 28 kilo civarında olan bir metrekare seramiğin ağırlığını, 7 kiloya kadar düşürdüklerini anlatan Akbaş, “Seramikte metrekare başına ağırlığı 4’te 1’e kadar düşüren Kalesinterflex ile, İbrahim Bodur’un bina yükünü hafifletme hedefine de ulaşmış olduk. Bunun yanı sıra Barcelona Metrosu, Bratislava Havalimanı, Bakü Olimpiyat Stadı, Leeds Stadyumu, Senegal Birleşmiş Milletler Binası ve Sochi Olimpiyat Köyü gibi dünyanın farklı ülkelerinde birçok prestijli projenin de tercihi Kalesinterflex oldu” diye konuştu.


YÜZDE 80’İNİ BÜYÜME İÇİN KULLANACAK

Kaleseramik’in Borsa İstanbul’da işlem görmesini temsil eden gong töreninin güzel bir tesadüfle 66’ıncı kuruluş yıldönümü ve Seramik Bayramı kutlamalarına denk geldiğini ifade eden Genel Müdür Altuğ Akbaş, şunları kaydetti: “Halka arzda, 2 milyonun üzerinde başvuru ile 9 milyar TL’yi aşan talep topladık. 2 milyar 735 milyon liralık halk arz geliri elde ettik. Bu gelirin yüzde 80’i ile öncelliğimiz; mevcut büyüme hedeflerimizin devamlılığını sağlayacak yatırımlarımız ile birlikte sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu gibi alanlardaki yatırımlarımız olacak.” Genel Müdür Akbaş, yeni dönemde global marka yolculuğunu yeni yatırımlarla daha da ileri taşımayı amaçladıklarının altını çizdi.


#Ekonomi
#halka arz
#yatırım
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Malatya fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler