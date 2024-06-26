Halka arzda iştah azaldı

Borsa İstanbul’a kote olmak için sıra bekleyen şirketler, bireysel yatırımcı sayısının düşmesinden endişe ediyor. Uzmanlar, geçtiğimiz yıl arzlara katılım gösteren 124 milyon yatırımcı ile 79 milyar 300 milyon lira getiri sağlandığını ancak, bu yıl bu rakamın daha düşük olacağını belirtiyor. Arz başına ortalama 2 milyon 500 bin ila 3 milyon 500 bin kişilere ulaşan talepler bugün 1 milyon 300 binlere kadar çekildi. Bu yıl Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay verdiği, arz olmak için kuyrukta bulunan 54 şirketten 20’si arz oldu. Ancak, firmaların bireysel yatırımcıya dağıttığı paylar değişkenlik gösteriyor. Bireyselde zayıflayan talebi ise şimdilik yüzde 20 ile 30 oranlarında kurumsal yatırımcı karşılıyor. Analistler, yılın ikinci yarısında bireysel katılımın zayıflamasının ağırlığı kurumsal ve yabancı yatırımcı lehine değiştireceğini düşünüyor.

20 ARZIN 12’Sİ ZARAR YAZDI

Yılbaşından bugüne talep toplayan 20 şirketten 52 milyon 505 bin yatırımcı pay sahibi oldu. Geçen yılın ilk yarısında ise 17 şirket arz olurken 19 milyon 994 bin yatırımcı pay aldı. Aynı dönemde bireysel yatırımcıya ortalama yüzde 60 oranında pay dağıtıldı. Bugün ise bu oran yaklaşık yüzde 85 seviyesinde. Borsa İstanbul ana endeksi olan BIST100 yükselen faiz karşısında ivmesini korusa da halka yeni açılan şirketler enflasyon muhasebesi sebebiyle güç kaybetti. Bu yıl halka arz olan 20 firmadan 12’si arz fiyatının altında işlem görüyor. Bazı şirketlerde ise kayıp yüzde 30’u buluyor.

2024’ÜN YILDIZI BANKACILIK

BIST 100 endeksi yılbaşından beri yüzde 42,66 değer kazandı. Aynı dönemde BIST 30 endeksi yüzde 44,68 primlendi. Ancak bazı hisseler içinde yer aldığı endekse göre oldukça zayıf bir seyir izledi. BIST 30’da banka, ulaştırma, iletişim ve otomotiv sektörleri yüksek performans gösteren hisseler oldu. En zayıf performans ise gübre, cam, enerji ve çimento sektörlerinde yaşandı. 2023 ikinci yarısının en çok değer kazanan hisseleri enerji sektöründeyken, bu yılın ilk yarısında ise banka hisseleri yüksek performans gösterdi.

ABD VERİLERİ PİYASA İŞTAHINI AZALTIYOR

ABD'de son dönemde açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesi, küresel piyasalarda risk iştahını azalttı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik küresel pay piyasaları üzerinde gerilime sebep oldu. Analistler, para piyasalarında Fed'in eylül ayında ilk faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 72, kasımda ise yüzde 91 olarak fiyatlıyor. İkinci faiz indiriminin aralık ayında yapılma ihtimali ise yüzde 84 olarak değerlendiriliyor.

SON 8 HALKA ARZDA TALEPTE BULUNAN YATIRIMCI SAYISI

* ALTINAY SAV. 3.627.803

* KOÇ METAL 2.633.984

* HAREKET TAŞ. 1.956.227

* ONUR TEKNOLOJİ 1.537.888

* ÖZYAŞAR TEL 1.564.428

* HOROZ LOJİSTİK 1.689.136

* YİĞİT AKÜ 1.913.963

* ALTINKILIÇ GIDA 1.287.718







