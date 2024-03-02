Halka arzlar yüzde 238 kazandırdı

Geride bıraktığımız 2023 yılında 56 şirket Borsa İstanbul ile buluştu. Firmaların 53’ü bireysele eşit dağıtılırken, 3'ünün halka arzı oransal olarak gerçekleşti. Eksiksiz bireysele eşit arzlara katılım gösteren yatırımcı 27 bin 652 lira ana parayla 65 bin 608 lira kâr elde etti. Elindeki para 93 bin 260 liraya yükseldi. Toplam portföyü %237,98 kazandırarak 2023 içerisinde enflasyon ve dolar üstü getiri sağladı.

EN İYİ PERFORMANS YENİLENEBİLİR ENERJİDE

Gayrimenkul, enerji, gıda, teknoloji ve sağlık gibi birçok farklı sektörden şirketlerin halka arz olduğu bu dönemde en büyük pay dağıtımına bin 432 lirayla Avrupakent Gayrimenkul imza attı. En küçük dağıtımı ise 86 liralık pay ile Dofer Yapı Malzemeleri yaptı. Geçtiğimiz yıl, Borsa İstanbul’da en fazla halka arzın gerçekleştiği sektörler arasında gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) başı çekti. En iyi performans gösteren sektörün ise yenilenebilir enerji olduğu görüldü.

5 FİRMA DAHA BORSAYA AÇILDI

Halka arz takvimi 2023'te olduğu gibi bu sene de yoğun geçerken, Borsa İstanbul'a yeni kote olan şirketlerin performansları pozitif seyretmeye devam ediyor. Yılbaşından bugüne borsaya açılan firma sayısı 5’i geçmiş durumda. Şu an bireysele arz edilen şirketlerin hepsine ortak olmanın maliyeti 2 bin 135 lira olarak hesaplanıyor. Yatırımcının kısa süredeki kârı yüzde 85,89 artışla bin 836 lirayı buldu.

Borsa İstanbul küresel pay piyasalarını geride bıraktı

Yıl başından bu yana yüzde 23,07 primlenen BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarını geride bıraktı. Yılın ilk iki aylık performansına bakıldığında, ABD'de New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 7,20, SP 500 endeksi yüzde 6,84 ve Dow Jones yüzde 3,47 yükseldi. Avrupa tarafında Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 5,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,09 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 7,34 artış kaydetti. Asya'da ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 17,04, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,36 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,35 yükseldi. Aynı dönemde, BIST 100 endeksi yüzde 23,07 değer kazanarak, dünyanın önemli endekslerini geride bıraktı.

BİLİŞİM BAŞI ÇEKTİ

Yıl başından bu yana tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 103,07 ile Bilişim oldu. Ana endekslere bakıldığında ise yüzde 67,66 artışla Teknoloji endeksi dikkati çekiyor. Bu süreçte, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 98'i yükselirken, 2'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı Kredi ve Akbank oldu.







