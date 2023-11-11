Havalimanlarını yerli yazılımla koruyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) geliştirdiği “Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi" ile hava meydanlarının daha güvenli hale getirildiğini söyledi. Kamu Bilişim Ödülü'ne layık görülen "Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi"yle ilgili bilgi veren Uraloğlu, bu projenin tamamen yerli olduğunu ve Türk mühendislerince geliştirildiğini ifade etti.

Akıllı Siber İstihbarat Yazılımı’nın siber istihbarat düzeyindeki tehditlerin hızla analiz edilmesine ve daha hızlı önlem alınıp korunmasına olanak sağladığına dikkat çeken Uraloğlu, “DHMİ'ye ait 54 hava meydanımızdaki tüm sistemlerimiz, böylece defansif savunmadan ofansif analiz yöntemleriyle ile saldırıları daha önceden keşfedilmesi sonucunda daha korunaklı ve güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca DHMİ yönetimini ve mühendislerimizi de yerli ve milli geliştirdikleri çalışmalardan dolayı ayrıca kutluyorum” dedi.

HAVA MEYDANLARIMIZ ARTIK DAHA GÜVENLİ

Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu'nun özelliklerine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: “DHMİ bünyesinde bulunan 54 havalimanı kampüsü, kampüs içerisinde yer alan elektronik cihaz istasyonları, hizmet binaları, ticari alanlar, müştemilat yapıları, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü kampüs ve binaları ile havalimanı sınırları dışında yer alan 108 elektronik cihaz istasyonu proje kapsamına alındı.”







