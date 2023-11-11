|
Ekonomi

Havalimanlarını yerli yazılımla koruyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki bütün havalimanlarının yerli ve milli siber tehdit istihbarat yazılımıyla korunduğunu söyledi. Uraloğlu, “Türk mühendislerimizce geliştirilen bu projeyle, siber saldırılar daha gerçekleşmeden olası saldırı yüzeyleri tespit edilip bertaraf edilebilecek” dedi.

Ekonomi Servisi
04:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:02 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki bütün havalimanlarının yerli ve milli siber tehdit istihbarat yazılımıyla korunduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki bütün havalimanlarının yerli ve milli siber tehdit istihbarat yazılımıyla korunduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) geliştirdiği “Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi" ile hava meydanlarının daha güvenli hale getirildiğini söyledi. Kamu Bilişim Ödülü'ne layık görülen "Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi"yle ilgili bilgi veren Uraloğlu, bu projenin tamamen yerli olduğunu ve Türk mühendislerince geliştirildiğini ifade etti.

Akıllı Siber İstihbarat Yazılımı’nın siber istihbarat düzeyindeki tehditlerin hızla analiz edilmesine ve daha hızlı önlem alınıp korunmasına olanak sağladığına dikkat çeken Uraloğlu, “DHMİ'ye ait 54 hava meydanımızdaki tüm sistemlerimiz, böylece defansif savunmadan ofansif analiz yöntemleriyle ile saldırıları daha önceden keşfedilmesi sonucunda daha korunaklı ve güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca DHMİ yönetimini ve mühendislerimizi de yerli ve milli geliştirdikleri çalışmalardan dolayı ayrıca kutluyorum” dedi.

HAVA MEYDANLARIMIZ ARTIK DAHA GÜVENLİ

Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu'nun özelliklerine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: “DHMİ bünyesinde bulunan 54 havalimanı kampüsü, kampüs içerisinde yer alan elektronik cihaz istasyonları, hizmet binaları, ticari alanlar, müştemilat yapıları, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü kampüs ve binaları ile havalimanı sınırları dışında yer alan 108 elektronik cihaz istasyonu proje kapsamına alındı.”



#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Abdulkadir Uraloğlu
#Ekonomi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, yaş sınırı olacak mı? Evlilik kredisi ne zaman yürürlüğe girecek?