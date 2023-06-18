Hayalet eve ceza verilsin

İstanbul’da 500 bin boş evin olması kira artışlarının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Kiraya verilmeyen ve ‘hayalet ev’ olarak adlandırılan konutlar için yüksek vergi formülü önerilirken, cezai yaptırım çağrısı da geldi. 50 bin fırsatçının yüzde 25 kira zammı sınırlamasından kaynaklı evini boş tutması megakent için büyük sıkıntı oluştururken, Tüketici Dernekleri Federasyonu’nun (TÜKODER) yaptığı çağrıyla vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek için gerekirse cezai yaptırım seçeneğinin de kullanılması gerektiği savunuldu.

KONUT, YATIRIM AMAÇLI GÖRÜLÜYOR

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, hayalet evlerin gündemi meşgul eden kira artışlarına sebep olduğunu söyledi. Aziz Koçal, "Belli merkezlerde çok fazla boş evler var. Özellikle Esenyurt taraflarında. Kiralık ev bulamama konusu kanayan yaraya dönüştü. Tüketici açısından bakıldığında, arz güçlendirilmeden boş tutulan evlerin önüne geçemeyiz. Konut, barınma değil de yatırım aracı olarak görüldüğü için insanlar yüksek fiyattan evini satmak ya da kiraya vermek istiyor" açıklamasında bulundu.

BOŞ KONUT OLAN YERE ULAŞIM KOLAYLAŞSIN

Bu durumu değiştirmek için üretimi artırmak gerektiğini savunan TÜKODER Başkanı Aziz Koçal, "İstanbul’da bilindiği gibi ulaşım sorunu var. Ancak ulaşım açısından kolaylığı sağlamak için bu alanlara ringler kurulabilir. Mega kent İstanbul için konut üretimi artırılabilir. Boş duran evlerden yüksek vergiler alınarak kiraya verilmesi teşvik edilebilir. Verginin yanı sıra cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu evlerin ne kadar daha bekletileceği ile ilgili ise bir tespit yapmak şu an için doğru olmaz" şeklinde konuştu.







