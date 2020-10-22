​Hayvancılık yatırımına yüzde 100 destek

Türkiye’de yıllardır tartışma konusu olan kırmızı et ile hayvan ithalatını azaltmak ve yüksek seyreden fiyatları düşürmek için üretimi arttırmayı hedefleyen bakanlık önemli bir çalışmaya imza attı. Hayvancılık yatırımlarına, yatırım konularına göre yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecek. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, destekleme, ilgili bakanlıkça belirlenecek illerde 2020-2022 yılları arasında uygulanacak. Kararı değerlendiren sektör temsilcileri, önemli bir adımın atıldığına işaret ederek, üretimin sürdürülebilir kılınması için girdi maliyetlerinin düşürülerek kararın desteklenmesini talep ediyor. Hükümetin tarım sektörüne öncelik vermesini ümit verici olarak bulan yetkililer, bu desteğin sıkıntılı dönemi aşmanın yolunu açacağını ifade ediyor.

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HER PROJE 1 KEZ YARARLANABİLECEK

Karar kapsamında, yatırım konularına göre; manda (yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı) için yüzde 50, damızlık teke-koç alımı için yüzde 50, damızlık küçükbaş hayvan yatırımı için yüzde 85, kaz ve hindi yetiştiriciliği (yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı) için yüzde 75, ipekböcekçiliği (besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi) için yüzde 100, arıcılık (makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı) için yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak. Hibe desteğine ilişkin yatırım konuların sadece bir proje için ve bir kez yararlanılabilecek. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı bakanlıkça belirlenecek. Bu sınırı aşan kısım ise ayni ve nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesinden karşılanacak.

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KARARI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VAR

Ali Ekber Yıldırım

Alınan bu kararın hayvancılık sektörü açısından çok olumlu bir gelişme olduğuna işaret eden Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türkiye’nin damızlık ihtiyacını karşılanmak için hem küçük hem de büyükbaşla ilgili ağırlıklı olarak ithalat yaptığını hatırlattı. Atılan adımın doğru bir karar olduğunu ama tek başına yeterli olmadığını belirten Yıldırım, “Devletin hibe ve destek vermesi elbette önemli ama üretimi sürdürebilir kılması için bu kararı destekleyici birtakım çalışmaların yapılması lazım. Çünkü bugün hayvancılık yapanların en önemli sıkıntısını yüksek girdi fiyatları oluşturuyor. Bakanlığın yemle ilgili girdi maliyetini düşürecek, yem desteğini sağlayacak çalışmaların da mutlaka hayata geçirmesi gerekiyor” diye konuştu. Bu düzenlemede özellikle manda yetiştiriciliğinin ön plana çıktığını ifade eden Yıldırım, “Bu alanda çok kan kaybedilmişti tekrar canlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriyorum” yorumunu yaptı.

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SIKINTILI DÖNEMİ AŞMANIN YOLUNU AÇACAK

Tarık Tezel

Kararı değerlendiren Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel de, “Koronavirüs salgınının dünyayı bu kadar etkilediği bir dönemde, bütün dünyanın farkına vardığı bir gerçek var ki önce karnımızı doyurmamız gerekiyor. Bunu da taminatı hayvancılığa yapılması gereken yatırımlar. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, bütün ülkelerin ekonomileri sıkıntı çekerken, hükümetimizin bu önceliği dikkate alması ümit verici” dedi. Gelecek nesillerin kimseye muhtaç olmadan karnını doyurabilmesi için hayvancılıkta sürdürülebilir yatırım ve bu yatırımların da desteklenmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Tezel, “Süt fiyatlarından başlamak üzere elbette çeşitli sıkıntılarımız var ancak bunun da giderilmesi için bu tür desteklemeler gayet yerindedir ve bu sıkıntılı dönemi hep birlikte aşabilmenin yolunu açacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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SEKTÖRÜN İLERLEMESİ ADINA ÖNEMLİ

Nihat Çelik

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB ) Genel Başkanı Nihat Çelik ise, “Sektörümüz için son derece önemli ve yeni bir destekleme kalemi getirildi. 9 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Kararına kıyasla küçükbaş hayvancılık için alınan yeni kararlar, sektörümüzün daha da ilerlemesi adına önemlidir. Bu durumdan da sektörümüz adına büyük memnuniyet duymaktayım” ifadelerini kullandı.