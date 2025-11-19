Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 stajyer hazine kontrolörü alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 stajyer hazine kontrolörü alacak

09:5819/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 15 stajyer hazine kontrolörü alınacak.
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 15 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığına 15 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 15 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

Giriş sınavı için başvurular, 1-12 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden "Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerine elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak.

Yazılı Sınav, 27 Aralık'ta iki ayrı oturumda Ankara ve İstanbul'da aynı anda gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda en yüksek puanı alan kişiden başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı sayıda aday, sözlü sınava çağrılacak.



#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#İlan
#Resmi Gazete
#stajyer hazine kontrolörü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR İŞ İLANLARI: Kamu ve özel sektöre en az lise mezunu binlerce personel alımı yapacak: İŞKUR güncel iş ilanı listesi yayımlandı