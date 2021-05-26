Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu KOBİlere Nefes Kredisi 1 Haziranda uygulamaya alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: KOBİ'lere 'Nefes Kredisi' 1 Haziran'da uygulamaya alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılana açıklamada, "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak." denildi.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: KOBİlere Nefes Kredisi 1 Haziranda uygulamaya alınacak
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Hazine'den yapılan açıklamaya göre, Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan, Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya alınacaktır.

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6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanıyor

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yasayan Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.

  • 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır.

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacaktır. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenmiştir.

Katılımcı Bankalar

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.

TÜRKIYE IS BANKASI A.S.

T.GARANTI BANKASI A.S.

YAPI VE KREDI BANKASI A.S.

AKBANK T.A.S.

DENIZBANK A.S.

ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.

VAKIF KATILIM BANKASI A.S."

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