Hazine'den ilk yeşil tahvil ihracı: 2,5 milyar dolarlık satış gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sultanhisar ilçesindeki kış çileği hasadına katıldı. Bakan Kirişci, 2002 yılında iktidara geldiklerinde Türkiye'de toplam 540 bin dekar sera ve örtü altı üretim alanı olduğunu belirterek, "Bu son 20 yılda yüzde 50 arttı. 811 bin dekara çıktı" dedi.