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Ekonomi

Hazine'den ilk yeşil tahvil ihracı: 2,5 milyar dolarlık satış gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk Çevresel, Sosyal ve Yönetişim-Environmental, Social and Governance (ESG) tahvil ihracında 2,5 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi.

14:49 . 6/04/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2030 vadeli yeşil tahvil ihracı için dün Bank of America, ING, J.P. Morgan ve Standard Chartered'a yetki verilmişti.


Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken ihraç tutarı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 13 Nisan 2023 tarihinde hesaplara aktarılacak.

13 Nisan 2030 vadeli yeşil tahvilin kupon oranı yüzde 9,125, getiri oranı yüzde 9,30 oldu. İhraca yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.


Tahvilin yüzde 31'i Birleşik Krallık, yüzde 19'u Türkiye, yüzde 18'i ABD, yüzde 16'sı Orta Doğu, yüzde 15'i diğer Avrupa ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Söz konusu işlem, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ilk ESG tahvil ihracı oldu. Bu yeşil tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 7,5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.




#çevresel
#ESG
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Sosyal ve Yönetişim
#yeşil tahvil ihracı
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