Bakan Vahit Kirişci: Örtü altı üretim son 20 yılda yüzde 50 arttı

'ÖRTÜ ALTI ALAN 811 BİN DEKARA ÇIKTI'

Aydın'ın jeotermal kaynaklarına dikkat çeken Bakan Kirişci, "Aydın jeotermal altyapısı nedeniyle ve yıllardır üretimden kaynaklı tecrübeleri nedeniyle önemli bir ilimiz. Türkiye'de 2002 yılında iktidara geldiğimizde toplam 540 bin dekar sera alanımız, örtü altı alanımız vardı. Bu son 20 yılda yüzde 50 arttı. 811 bin dekara çıktı. 811 bin dekarlık üretim alanında 9 bin 400 dekarlık kısmı jeotermal" diye konuştu.