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Bakan Kirişci: Üretimde sürekliliği sağlayacak ve verimliliği artıracağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımda yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Orman köylüsü ormandan sağlanan gelire ortak olacak. Orman yangınlarında hayatını kaybedenler şehit statüsünde olacak. Dijital uygulamaları güçlendirerek ormanlarımızı daha etkin koruyacağız" dedi.

10:43 . 5/04/2023 الأربعاء
AA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Tarımda yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Kirişci,

"Bugün yürürlüğe giren kanunlarımızla, bitkisel ve hayvansal üretimde etkin bir planlama yapacağız. Gıda arz güvenliğiyle ilgili olası riskleri minimize edeceğiz. Üretimde sürekliliği sağlayacak ve verimliliği artıracağız. Kanun, ormancılıkta önemli düzenlemeleri de içeriyor. Orman köylüsü ormandan sağlanan gelire ortak olacak. Orman yangınlarında hayatını kaybedenler şehit statüsünde olacak. Dijital uygulamaları güçlendirerek ormanlarımızı daha etkin koruyacağız"
ifadesini kullandı.


#Vahit Kirişci
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Orman yangını
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