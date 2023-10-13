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Ekonomi

Hazır giyimciler ihracatçı kredisi kararından memnun

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından düzenlenen, İstanbul Hazır Giyim Konferansı sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen konferansın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Kilogram birim fiyatımız hazır giyimde 19, tekstilde yaklaşık 5 dolar civarında. İkisi birlikte Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü. Bu yılın dokuz ayında 22 milyar dolar civarında ihracatımız var” dedi.

MALİYETLERİ 15 PUAN DÜŞÜRÜR

Gültepe, finansman konusuna değinerek, “Merkez Bankası, geçen hafta bizim için önemli bir düzenleme yaptı. Reeskont kredisi kararı, maliyetleri yaklaşık 15 puan düşürecek. İhracatçı, daha uygun maliyetlerle krediye ulaşabilecek” dedi. TGSD Başkanı Ramazan Kaya da sektördeki dönüşüm ihtiyacına dikkat çekti.



#Ticaret
#Ekonomi
#Giyim
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