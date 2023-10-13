Hazır giyimciler ihracatçı kredisi kararından memnun

Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon tahminlerini kontrol altına almak için seçimlerin ardından atılan adımları anlattı. Bakan Şimşek, pozitif reel faizin enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmaz bir konumu olduğunu ve Türkiye’nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi. Şimşek 23 Ekim'de başlaması planlanan yeni bir Körfez ziyareti planlıyor. Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gidilmesi planlanırken bu ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 50 milyar dolar olarak daha önce varılan anlaşmanın "ilk somut adımları" gerçekleşecek.