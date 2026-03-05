Hazır giyimde hedef: İhracatta yeniden lokomotif olmak

Türkiye ihracatının uzun yıllar lokomotif sektörlerinden biri olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, son dönemde yaşadığı performans kaybının ardından yeni yönetimini belirlemek üzere seçim sürecine giriyor. Yaklaşık 24 bin üyesiyle sektörün en büyük çatı kuruluşu olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Nisan ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda önümüzdeki dört yıl görev yapacak yönetimini belirleyecek.

İHKİB Başkan adayı Dr. Timur Bozdemir, sektörün son yıllarda yaşadığı durgunluğu tersine çevirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hazır giyim sektörünün son dört yılda 27 sektör arasında ihracatta en zayıf performansı gösterdiğini hatırlatan Bozdemir, bu tabloyu daha proaktif bir yönetim anlayışıyla değiştirmek istediklerini belirtti.

Sektörü yalnızca yönetim kurulu ile yönetmeyeceklerini ifade eden Bozdemir, daha geniş katılımlı bir yönetim modeli oluşturmayı planladıklarını dile getirerek, “Bir yönetim grubu kuracağız. Sektöre katkı sunmak isteyen herkesi bu yapının içine dahil edeceğiz. Özellikle mevzuat ve insan kaynakları gibi kronik sorunları bu geniş katılımlı yapı sayesinde çözmeyi hedefliyoruz. Her bir pazar için özel ticari komiteler oluşturacağız. Bu komitelerde o pazarı iyi bilen ve tecrübe sahibi isimler yer alacak” dedi.

YÖNETİMDE 1.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GÜCÜ

Bozdemir, yönetim kurulunda yer alacak firmaların toplam ihracat cirosunun yaklaşık 1.5 milyar dolar olduğunu belirterek bu yapıyla İHKİB tarihinin en güçlü yönetimlerinden birini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Sektörde uzun süredir yatırımın zayıf kaldığını ifade eden Bozdemir, üreticinin eski makinelerle rekabet etmek zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı. Makine ve ekipman yatırımlarını uzun vadeli leasing finansmanı ile desteklemeyi planladıklarını kaydeden Bozdemir, Eximbank kredilerinin de yalnızca günü kurtaran değil, geleceğe dönük yatırımları destekleyen bir finansman aracı haline gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Osmanbey, Laleli, Merter ve Giyimkent’in hazır giyim sektörü açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Bozdemir, bu bölgeleri yılın 365 günü açık fuar alanlarına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. İstanbul’un dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bozdemir, hayata geçirilecek projelerle bu potansiyelin daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Hazır giyim haftaları düzenleyerek iç piyasayı da bu sisteme entegre etmeyi planladıklarını dile getiren Bozdemir, “Bu sayede stokların eritilmesini sağlayarak üreticimize nefes aldıracağız. İstanbul Moda Akademisi, Ekoteks ve Dijital Dönüşüm Merkezi gibi kurumları da daha etkin bir yönetim anlayışıyla sektör için vizyon üreten merkezlere dönüştürmek istiyoruz” dedi.

EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM DİJİTALLEŞMEDE

Sektördeki önemli yapısal dönüşümü dijitalleşme alanında gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Bozdemir, firmaların dijital platformlar üzerinden uluslararası alıcılara daha kolay ulaşmasını sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu sayede özellikle kendi tasarımını yapan küçük ve orta ölçekli firmaların küresel pazarlara erişiminin kolaylaşacağını vurguladı.

Yurt dışında buluşma ofisleri açmayı planladıklarını da ifade eden Bozdemir, kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışacaklarını dile getirdi. İhracatta yeni bir sıçrama için serbest ticaret anlaşmalarının hızlandırılması gerektiğini belirten Bozdemir, Türk üreticisinin özellikle Mısır ve Avrupa Birliği ile rekabette elini güçlendirecek adımlar için çalışacaklarını söyledi.

Gümrük düzenlemelerinde sektörün rekabet gücünü artıracak her türlü adımı destekleyeceklerini belirten Bozdemir, “Ülkemizde üretilmeyen ham maddelere hızlı erişim sağlanması üreticimizin rekabet gücünü artıracaktır” ifadelerini kullandı.







