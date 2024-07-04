Hedef 500 milyar dolarlık ticaret

Toplantıda, organizasyonun ekonomik yapısı ve mevcut rakamlar hakkında bilgi verildi.





TAKAS GÜÇLÜ BİR YÖNTEM

As Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay, öncelikli hedeflerinin D-8 ülkeleri arasındaki ticaretin artırılması olduğuna dikkat çekerek, "Keza bunun başarılması, her biri İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan ülkelerimizin örnek oluşturmasını sağlayacaktır. Kendi aramızdaki ticarete bakıldığında seviyenin 100 milyar dolarda kaldığı görülüyor. Teşkilatın ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında bu rakam ancak yüzde 2'ye karşılık veriyor. Bu oran çok düşük. Amacımız aramızdaki ticareti 500 milyar dolara yükseltip bu oranı en azından yüzde 10'lara çekmek olmalıdır" dedi. Takas sisteminin aranan etkili, güçlü bir yöntem olduğuna değinen Doğanay, takas ticaretinin sadece bir alışveriş sistemi olmadığını, bir mekanizma olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da, D-8'in sadece ticari bir organizasyon olarak hayata geçirilmediğini, İslam ülkelerinin ekonomik potansiyeli ile beraber güçlerini bir araya getirdiği bir organizasyon olarak kurulduğunu söyledi. Rakamların aslında D-8 ülkelerinin gücünün çok gerisinde olduğunu belirten Tuzcu, "D-8 ülkelerinin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 5 trilyon. Ticaret hacmi 2,5 trilyon dolara yakın. Doğal gaz ve petrol dışındaki ihracata bakarsak, D-8 ülkeleri, İslam ülkelerinin yaklaşık ihracatının, petrol ve doğal gaz dışı ihracatının

yüzde 90'ını gerçekleştiriyor" diye konuştu.





KÜRESEL GSYH'NIN %5'I D-8'DE

D-8 Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir İmam, şunları kaydetti: “D-8, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturuyor ve 1,3 milyar insana ev sahipliği yapıyor. İkincisi, üye ülkelerin 2022'de toplam GSYH yaklaşık 4,8 trilyon dolar olup, küresel GSYH'nin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturuyor. Üçüncüsü, D-8 küresel ticaret hacmi 2023'te 2,15 trilyon dolar olarak gerçekleşti ve bu da küresel ticaret hacminin yaklaşık yüzde 4'ünü temsil ediyor. Dördüncüsü, D-8 içi ticaret hacmi, 1997'de 15 milyar dolardan 2023'te 147 milyar dolara ulaştı."





YENI SISTEM ILIŞKILERI GELIŞTIRIR

Bangladeş Ticaret Bakanlığı Sekreteri Ayşe Akhter de, D-8 ile diğerleri arasındaki ilişkiyi her zaman öncelikleri olarak gördüklerini belirterek, bu yeni nesil takas sisteminin D-8 üyesi ülkeler arasında yeni ticaret fırsatları oluşturacağına inandıklarını söyledi. Akhter, toplantının önemine işaret ederek, bu eski bir sistem olsa da yenilenerek uygulanmasının üye devletler arasında ticari ilişkileri geliştireceğine inandığını kaydetti.



