Hedef üç yılda 500 kadın acente

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise kadınların sektördeki güçlü varlığına dikkat çekerek, projeyle eğitim, mentörlük ve acente teminatlarında yüzde 50 indirim sunulacağını, kadın istihdamına ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti. Çakmak, şunları kaydetti: “Kurulduğumuz günden bu yana tüm çalışmalarımızı sigortacılığın temel değeri olan ‘güven’ esasıyla sürdürüyoruz. Bu güven, kadınların olduğu yerde daha çok anlam kazanıyor. Kurum olarak sektörümüzde kadın girişimciliğinin artmasını, güçlenmesini ve kadın istihdamına katkı sağlamayı önemsiyoruz. Rakamlar da bu yaklaşımımızı net biçimde ortaya koyuyor. Toplam 3 bin 795 acentemizin 1.253’ü kadın girişimciler tarafından yönetiliyor. Söz konusu tablo, kadınların sigortacılık sektöründe üstlendikleri rolün ve bu alandaki etkinliklerinin ne denli güçlü olduğunu ve bu projenin potansiyelini ortaya koyuyor. Halkbank ile birlikte yürüttüğümüz bu anlamlı projenin, yalnızca bugünü değil geleceği de şekillendirecek şekilde çok sayıda kadın girişimciye ulaşmasını ve ilham verici başarılara zemin hazırlamasını temenni ediyoruz."