Hedef üç yılda 500 kadın acente

Halkbank ile Türkiye Sigorta, “Kadın Acentelerle Büyüyoruz” projesiyle kadın girişimcilerin sigorta acentesi olmasını destekleyecek. Proje kapsamında 3 yılda 500 kadın acente ve en az 1.000 kişilik istihdam hedefleniyor. Halkbank, kadın acente girişimcisine 1 milyon TL üst limitli finansman sağlayacak. Türkiye Sigorta ise teminatta %50 indirim yapacak.
Türkiye Sigorta ile Halkbank arasında, kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik bir iş birliği hayata geçirildi. “Kadın Acentelerle Büyüyoruz” projesiyle, kadınların sigortacılık sektöründe daha sürdürülebilir bir yapıyla yer almasının sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında; ilk yıl için 100 girişimci kadının acente açması, 3 yıl sonunda 500 acenteye ulaşılması ve en az 1.000 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.
FİNANSMAN VE EĞİTİM DESTEĞİ
Hayata geçirilen projeyle kadın girişimcilerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak, mentörlük ve sektörel bilgi desteği sağlanacak. Halkbank aracılığıyla Türkiye Sigorta acentesi olma sürecinin hızlandırılacağı projeye; 40 yaşını aşmamış, şirketini kurmuş ya da kuruluş aşamasında olan girişimciler başvurabilecek. Acente yetki belgesine sahip olup şirket kuruluşunu veya devrini son 12 ay içinde tamamlayan adaylar da kapsama dahil edilecek. Proje çerçevesinde nakit kredi, kredi kartı, POS ve teminat mektubu ürünleri avantajlı koşullarla sunulacak. Başvurular, 10 Mart 2026 tarihine kadar Halkbank ve Türkiye Sigorta’nın internet siteleri üzerinden yapılacak.
ACENTELERE 6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, proje kapsamında kadın acente başına 1 milyon TL üst limitli finansman paketi sunulacağını belirterek, 6 ay geri ödemesiz toplam 36 ay vadeli nakit kredi, Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı, 100 bin TL üst limitli acentelik teminat mektubu ve avantajlı POS komisyonları sağlanacağını açıkladı. Arslan, “Bu projeyi hayata geçirirken çıkış noktamız; sigortacılık sektöründe kadın temsiline ilişkin önemli bir potansiyelin bulunduğunu ve bu alandaki eksikliğin, doğru destek mekanizmalarıyla giderilebileceğini görmemiz olmuştur. Bu ihtiyacı tespit ederek, kadınların sektöre daha güçlü ve sürdürülebilir şekilde katılımını sağlayacak kapsayıcı bir modeli projelendirdik" diye konuştu.
Teminatta yüzde 50 indirim sunuyoruz
- Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise kadınların sektördeki güçlü varlığına dikkat çekerek, projeyle eğitim, mentörlük ve acente teminatlarında yüzde 50 indirim sunulacağını, kadın istihdamına ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti. Çakmak, şunları kaydetti: “Kurulduğumuz günden bu yana tüm çalışmalarımızı sigortacılığın temel değeri olan ‘güven’ esasıyla sürdürüyoruz. Bu güven, kadınların olduğu yerde daha çok anlam kazanıyor. Kurum olarak sektörümüzde kadın girişimciliğinin artmasını, güçlenmesini ve kadın istihdamına katkı sağlamayı önemsiyoruz. Rakamlar da bu yaklaşımımızı net biçimde ortaya koyuyor. Toplam 3 bin 795 acentemizin 1.253’ü kadın girişimciler tarafından yönetiliyor. Söz konusu tablo, kadınların sigortacılık sektöründe üstlendikleri rolün ve bu alandaki etkinliklerinin ne denli güçlü olduğunu ve bu projenin potansiyelini ortaya koyuyor. Halkbank ile birlikte yürüttüğümüz bu anlamlı projenin, yalnızca bugünü değil geleceği de şekillendirecek şekilde çok sayıda kadın girişimciye ulaşmasını ve ilham verici başarılara zemin hazırlamasını temenni ediyoruz."