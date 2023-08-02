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Ekonomi

Hem kayıt dışı hem vergi kaybı

Kısa süreli oda ve ev kiralama uygulamaları tüm dünyada vergisel düzenlemelere tabi tutulurken, Türkiye’de kayıt dışı bir ekonomi oluşturuyor. Uzmanlar hükümetin yeni düzenleme için düğmeye basmasını, güvenlik açığı ve vergi kaybının önlenmesi açısından önemli buluyor. Bu hizmet, dünyada birçok ülke tarafından vergilendiriliyor.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Günlük kiralık evler için harekete geçildi.

Günlük kiralık evler için harekete geçildi.

Gündemden düşmeyen günübirlik ev kiralama platformları, farklı ülkelerde vergisel düzenlemelere tabi tutuluyor. Türkiye’de ise son yıllarda kayıt dışı bir ekonomi oluşması ve turizm sektörüne zarar verir hale gelmesi üzerine harekete geçildi. Bu konuda düğmeye basan Kültür ve Turizm Bakanlığı, birçok düzenleme getirmeyi planlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün günübirlik kiralanan evler için mevzuat değişikliği ve düzenleme planlandığını açıkladı.


KDV ALAN DA VAR SINIR GETİREN DE

Ülkeler, kendi vergi politikalarına göre farkı düzenlemeler getiriyor. Bazı devletler, ilgili sitelerin ev sahiplerinden aldığı hizmet bedeli üzerinden yüzde 18'e varan KDV talep ediyor. Bazıları da hizmet bedeli haricinde ev sahiplerinden belli oranda vergi kesiyor. Vergi ve kesintilerin nasıl gerçekleştiği Airbnb gibi firmaların internet sitelerinde açıkça belirtiliyor. Bunun yanında, turizmciyi korumak isteyen bazı devletler de senelik 3 ay kiralama gibi kurallar getirmiş durumda. Söz konusu tedbirlerin tümü o ülkenin turizm sektörü, vergi politikası ve güvenlik endişelerine göre değişkenlik gösteriyor.


ALINAN KARAR YERİNDE

Kısa süreli oda ve ev kiralama uygulamalarına düzenleme geliyor. Uzmanlar, uygulama sonucu oluşan güvenlik açığı ve vergi kaçırma konusunda tedbir alınmasını istiyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bakanlığımızın aldığı karar çok yerinde. İşin ekonomik boyutu önemli. Güvenlik sorunları ortaya çıkıyor. Gerekli düzenlemeler yapılmalı. Bir an önce yürürlüğe girmeli" dedi.


TURİZME DARBE VURUYOR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bu uygulamaların kayıt dışı bir ekonomi oluşturduğunu söyleyerek, “Avrupa’da bu tür uygulamalar yaygın ancak orada vergi kanunları net. Türkiye'de kayıt dışı ekonomi oluşturuyor. Bunlar turizme ve emlak piyasasına darbe vuruyor. Alınan kararı değerli buluyorum. Maliye ile Çevre Bakanlığı da bu konuya el atmalı” şeklinde konuştu.


#Ekonomi
#günlük kiralık ev
#düzenleme
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