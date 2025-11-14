Hızlı başladı durgun bitiriyor

2025 yılı Borsa İstanbul açısından hareketli başladı ancak bu tempo yıl geneline yayılmadı. Özellikle ocak ayında Egeyapı, Gülermak, Akfen, Mopaş, Seranit, Birleşim Grup ve Destek Finans gibi yaklaşık 10 şirketin halka arzıyla yoğun bir dönem yaşandı.

İlk çeyrekteki bu güçlü başlangıcın ardından piyasa yıl ortasında durgun bir seyre girdi. Sonbaharla birlikte yeniden ivme kazanan halka arz trafiği, yılın son çeyreğinde yatırımcı ilgisinin artmasıyla hızlandı. Ekim ve kasım aylarında Ecogreen Enerji, Vakıf Faktoring ve Pasifik Holding gibi şirketler talep toplamaya başladı. Böylece, yılbaşından bu yana halka arz edilen şirket sayısı 18’e ulaştı. Uzmanlar, yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ve yıl bitmeden birkaç yeni arzın daha gündeme gelebileceğini belirtiyor. Ayrıca, halka arz onayı bekleyen 100’ün üzerinde şirketin bulunduğu ifade ediliyor.