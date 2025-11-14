Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Hızlı başladı durgun bitiriyor

Hızlı başladı durgun bitiriyor

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0014/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yılın ilk çeyreğinde yaşanan halka arz furyası, ilerleyen dönemde durakladı. Bu yılın ilk 11 ayında 18 şirket borsaya kote olurken, 100’ün üzerinde şirket ise halka arz onayı bekliyor.

2025 yılı Borsa İstanbul açısından hareketli başladı ancak bu tempo yıl geneline yayılmadı. Özellikle ocak ayında Egeyapı, Gülermak, Akfen, Mopaş, Seranit, Birleşim Grup ve Destek Finans gibi yaklaşık 10 şirketin halka arzıyla yoğun bir dönem yaşandı.


100’ÜN ÜZERİNDE ŞİRKET ONAY BEKLİYOR

İlk çeyrekteki bu güçlü başlangıcın ardından piyasa yıl ortasında durgun bir seyre girdi. Sonbaharla birlikte yeniden ivme kazanan halka arz trafiği, yılın son çeyreğinde yatırımcı ilgisinin artmasıyla hızlandı. Ekim ve kasım aylarında Ecogreen Enerji, Vakıf Faktoring ve Pasifik Holding gibi şirketler talep toplamaya başladı. Böylece, yılbaşından bu yana halka arz edilen şirket sayısı 18’e ulaştı. Uzmanlar, yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ve yıl bitmeden birkaç yeni arzın daha gündeme gelebileceğini belirtiyor. Ayrıca, halka arz onayı bekleyen 100’ün üzerinde şirketin bulunduğu ifade ediliyor.


BU YIL HALKA ARZ OLAN 18 ŞİRKET

* Egeyapı Avrupa GYO

* Gülermak Ağır Sanayi İnşaat

* Akfen İnşaat

* Mopaş Marketçilik

* Seranit Granit Seramik

* Birleşim Grup Enerji

* Destek Finans Faktoring

* Vigne Madencilik

* Enda Enerji

* Kalyon Güneş Teknolojileri

* Balsu Gıda

* Bulls Girişim Sermayesi

* Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası

* Dof Robotik

* Marmara Holding

* Ecogreen Enerji Holding

* Vakıf Faktoring

* Pasifik Holding


#Borsa
#halka arz
#şirket
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saati 14 Kasım 2025: Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Diyanet namaz vakitlerini açıkladı