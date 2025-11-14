Hızlı başladı durgun bitiriyor

Yılın ilk çeyreğinde yaşanan halka arz furyası, ilerleyen dönemde durakladı. Bu yılın ilk 11 ayında 18 şirket borsaya kote olurken, 100’ün üzerinde şirket ise halka arz onayı bekliyor.
2025 yılı Borsa İstanbul açısından hareketli başladı ancak bu tempo yıl geneline yayılmadı. Özellikle ocak ayında Egeyapı, Gülermak, Akfen, Mopaş, Seranit, Birleşim Grup ve Destek Finans gibi yaklaşık 10 şirketin halka arzıyla yoğun bir dönem yaşandı.
100’ÜN ÜZERİNDE ŞİRKET ONAY BEKLİYOR
İlk çeyrekteki bu güçlü başlangıcın ardından piyasa yıl ortasında durgun bir seyre girdi. Sonbaharla birlikte yeniden ivme kazanan halka arz trafiği, yılın son çeyreğinde yatırımcı ilgisinin artmasıyla hızlandı. Ekim ve kasım aylarında Ecogreen Enerji, Vakıf Faktoring ve Pasifik Holding gibi şirketler talep toplamaya başladı. Böylece, yılbaşından bu yana halka arz edilen şirket sayısı 18’e ulaştı. Uzmanlar, yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ve yıl bitmeden birkaç yeni arzın daha gündeme gelebileceğini belirtiyor. Ayrıca, halka arz onayı bekleyen 100’ün üzerinde şirketin bulunduğu ifade ediliyor.
BU YIL HALKA ARZ OLAN 18 ŞİRKET
* Egeyapı Avrupa GYO
* Gülermak Ağır Sanayi İnşaat
* Akfen İnşaat
* Mopaş Marketçilik
* Seranit Granit Seramik
* Birleşim Grup Enerji
* Destek Finans Faktoring
* Vigne Madencilik
* Enda Enerji
* Kalyon Güneş Teknolojileri
* Balsu Gıda
* Bulls Girişim Sermayesi
* Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası
* Dof Robotik
* Marmara Holding
* Ecogreen Enerji Holding
* Vakıf Faktoring
* Pasifik Holding