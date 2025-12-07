Yeni Şafak
Hong Kong Çin'e açılan kapı olacak

Hong Kong Çin'e açılan kapı olacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:007/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Ticarette 'Uzak Ülkeler Stratejisi' kapsamında Türkiye'nin yoğunluk verdiği bölgelerden biri de Çin'e bağlı Hong Kong Özerk Yönetimi oldu.

Çin pazarına giriş için Hong Kong üzerinden genişleme stratejisini güden Türkiye ile bu ülke arasında imzalanan iki önemli anlaşma TBMM gündemine alındı. Çin'in küresel hakimiyetini kendi lehine kırmak isteyen Türkiye, Hong-Kong üzerinden bu stratejisini hayata geçirecek. Dışişleri Komisyonu'nun hazırladığı raporda, Hong Kong'un, stratejik merkez olduğu vurgulandı. İkili ticaret anlaşmasıyla; taraf ülke sınırları içindeki yatırımlar devlet korumasına tabi olacak.

Raporda, Türkiye-Çin ticaretinde ciddi bir asimetrinin bu anlaşmayla aşılabileceği bildirildi. Yatırımcıların elde ettiği kârların ve diğer gelirlerin gecikme olmaksızın transfer edilmesinin güvence altına alınmasını, yatırımcıları ile ev sahibi devlet arasında yatırımlarla ilgili çıkabilecek ihtilafların çözüm yollarının tespit edilmesini de öngörüyor.

En çok THY kârlı çıkar

  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, ikili ticaretin karşılıklı korunması anlaşması ile iki ülke arasında çifte vergilendirmenin kaldırılması anlaşmasının birlikte okunması gerektiğini söyledi. Ekinci, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın en çok Türk Hava Yolları'nın çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi. Bu süreçle THY, Hong-Kong'a vergi ödemeden uçuş seferleri düzenleyeceği için Uzak Doğu pazarındaki hakimiyetini artıracak.



