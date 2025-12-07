Hong Kong Çin'e açılan kapı olacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, ikili ticaretin karşılıklı korunması anlaşması ile iki ülke arasında çifte vergilendirmenin kaldırılması anlaşmasının birlikte okunması gerektiğini söyledi. Ekinci, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın en çok Türk Hava Yolları'nın çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi. Bu süreçle THY, Hong-Kong'a vergi ödemeden uçuş seferleri düzenleyeceği için Uzak Doğu pazarındaki hakimiyetini artıracak.